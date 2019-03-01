Симоньян призналась Скабеевой, что живет без феминизма и зарплаты

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что не является феминисткой, потому что ее свободу и достоинство никто никогда не унижал.

"Я считаю, что в нашей стране тема феминизма надумана. За границей меня очень часто спрашивают, как я могла попасть на этот пост в этой мужской России. Но я не сталкивалась с дискриминацией по гендерному признаку никогда. В нашей стране — равенство полов. Я довольно рано начала жить, как хотела, и делать карьеру, которую хотела", — рассказала Симоньян во время стрима Ольги Скабеевой на YouTube.



Кроме того, Симоньян заявила, что всю свою зарплату отдает на благотворительность. "Всю", — подчеркнула она.

Я просто эти деньги из государственного бюджета, которые лично получаю, отдаю людям, мне так спокойнее.

Она рассказала, что так было не всегда. Пять лет назад она вышла замуж за Кеосаяна (Тигран Кеосян – известный режиссер. Прим. ред.) и благодаря успешности мужа семья не нуждается.

"С тех пор как в моей жизни появился Тигран, я всю свою зарплату отдаю на благотворительность, и считаю это правильным. Я работаю на государство и зарплата, которую я получаю, — это государственные деньги", — сказала Симоньян.