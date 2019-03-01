Инженеры сделали робота-гепарда, который умеет делать сальто

Сотрудники Массачусетского технологического института (MIT) сделали робота-гепарда с четырьмя железными "лапами" и назвали его Mini Cheetah. Он вполне способен составить конкуренцию механической собаке, которую ранее выпустили Boston Dynamics, сообщает CNET.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как робот-гепард носится по пересеченной местности, самостоятельно поднимается после падения на спину, а также делает головокружительные сальто.

Новый робот от MIT весит около 9 килограммов. Авторы проекта утверждают, что железный гепард умеет бегать по пересеченной местности со скоростью, которая в два раза превышает человеческую ходьбу.

Когда Mini Cheetah поступит в массовое производство, пока неизвестно.