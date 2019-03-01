Каракас готов предоставить Москве нефть

Каракас предложил Москве венесуэльскую нефть. С другой стороны, у России есть все, что могло бы понадобиться Венесуэле. Это предложение в Москве на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Волошиным озвучила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Кроме того, Каракас готов перенести в Москву офис своей национальной нефтедобывающей компании PDVSA.

Она пояснила, что у нее богатая и насыщенная повестка дня по сотрудничеству. В Москве она обсудила вопросы сотрудничества в экономике, финансах, энергетике, научно-технического и военно-технического сотрудничества. Со своей стороны Володин призвал парламенты всех стран осудить вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы, сообщает ТАСС.

Володин попросил передать Николасу Мадуро слова поддержки, отметив, что отношения должны строиться на принципах дружбы, равноправия, доверия и невмешательства в суверенные дела других государств.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в Венесуэле объявил себя 23 января 2019 года временным главой Венесуэлы. Самозванца тут же признали США, страны Группы Лимы за исключением Мексики. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил военного вторжения в Венесуэлу. В Колумбии и Пуэрто-Рико размещаются подразделения американских сил специальных операций. США арестовали 11 миллиардов долларов на венесуэльских счетах, а Великобритания отказалась отдать Каракасу золото на 1 миллиард 200 миллионов долларов. На эти средства Запад намерен поставить венесуэльской оппозиции оружие.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, победивший на выборах, которые оппозиция бойкотировала, назвал действия Гуайдо попыткой переворота. В поддержку Мадуро выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

В Совете Безопасности не удалось принять ни российскую, ни американскую резолюции по Венесуэле. США и их союзники выступили против российского проекта, а Китай и Россия заветировали американские предложения, посчитав их подготовкой к агрессии против суверенной страны.