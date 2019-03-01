Дерев дал показания на Арашуковых и был освобожден

Мосгорсуд не стал продлевать арест экс-сенатора от Карачаево-Черкессии Вячеслава Дерева, обвиняемого в мошенничестве. Он был освобожден в зале суда.

После освобождении Дерев рассказал РИА Новости, что дал следствию показания на Рауля и Рауфа Арашуковых по эпизодам об убийствах. "Я с самого начала сказал, пока Арашуковы на свободе, меня не выпустят", — заявил он. Между тем ранее Следком комитет заявлял, что никакой связи между делами Арашуковых и Дерева нет.

Адвокат Руслан Коблев рассказал "Интерфаксу", что у Дерева истек максимальный срок содержания под стражей — 12 месяцев. Свыше этого срока человек остается под арестом только в исключительном случае. Защита убедила суд, что таких обстоятельств в деле нет. Также были представлены доказательства заказного характера дела Дерева. По словам Коблева, Дерев не связан подпиской о невыезде и в передвижении не ограничен.

Вячеслав Дерев был задержан весной 2018 года. По версии следствия, он стоял во главе организованной группы, которая похитила из российского бюджета более 119 миллионов рублей путем незаконного возмещения НДС. Свою вину Дерев не признает.