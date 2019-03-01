Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

К Международному женскому дню сайт Вести.Ru представляет подборку интересных спектаклей и шоу в московских театрах.

Государственный кремлевский дворец

8 марта

Шоу Валентина Юдашкин: коллекция haute couture

Народный художник России Валентин Юдашкин подготовил к Международному женскому дню необычный подарок для всех поклонников живописи. Центральной темой коллекции нового сезона стало тонкое изящество и хрупкая красота цветов. Вдохновившись великолепными полотнами европейских мастеров живописи XVII века, дизайнер создал прекрасные образы, напоминающие о золотом веке цветочного натюрморта.

Лучшие музыкальные исполнители российской эстрады в сценических нарядах от дизайнера и показ изысканных моделей мастера создадут неповторимую атмосферу красоты и стиля светского вечера. В концерте принимают участие Николай Басков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Александр Буйнов, Кристина Орбакайте, Алсу, Александр Розенбаум, Глюкоза, Олег Газманов, Зара, Наташа Королева, Александр Маршал, Нюша, Михаил Бублик, Елена Север, Арт-группа "Сопрано" Михаила Турецкого, Балет Аллы Духовой "Тодес", Александр Ломинский.

Театр имени Пушкина

8 марта

Спектакль "Обещание на рассвете" (16+)



Спектакль, поставленный по культовому роману Ромена Гари "Обещание на рассвете", в первую очередь, про большую любовь — страстную, всепрощающую, но иногда и разрушающую материнскую любовь, которая побеждает время и расстояния. Мать дала герою образование и вдохновение, дала ему свою веру — безоговорочную веру в него. Он взрослеет, постигает жизнь, терпит взлеты и падения и под неусыпной материнской опекой продолжает бороться за осуществление ее мечты, потому что понимает: никогда в жизни он больше не встретит женщину, которая смогла бы любить его так же, как любила она.

Театр имени Маяковского

10 марта

Спектакль "Русский роман" (16+)

Спектакль Миндаугаса Карбаускиса — тонкое, метафизическое соединение биографии и творчества Льва Николаевича Толстого. Режиссер сплетает несколько времен и действительностей: произведения и события личной жизни Толстого, в центре которых оказывается его жена Софья Андреевна. Их любовь, измученная гениальностью писателя, становится отражением чувств его героев.

"Это своеобразная семейная сага, вариация на тему романа "Анна Каренина", в которой Лев Толстой выступает не только как автор своего шедевра, но и как автор своей же семейной драмы. Бывают романы, построенные на жизни автора. Но бывают и такие, которые в будущем строят жизнь автора, либо ее ломают. И тогда в этом слиянии реального и художественного автор становится самой трагичной фигурой своих творений", — рассказывает драматург Марюс Ивашкявичюс.

Театр на Таганке

9 марта

Спектакль "Эльза" (16+)

"Эльза" — постановка Юлии Ауг по пьесе Ярославы Пулинович "Земля Эльзы". Спектакль — вечная история любви Ромео и Джульетты, которая происходит в наши дни. Это рассказ о том, что у каждого из нас в жизни может случиться важная встреча, которая перевернет все, казавшееся незыблемым и правильным. У каждого есть право быть счастливыми, и не надо откладывать свою жизнь на потом.

Ярослава Пулинович — одна из главных современных российских драматургов, обладательница Гран-при "Золотой маски". На ее счету более сотни постановок в России, Англии, Польше, США и киносценарии к фильмам "Я не вернусь" и "Елки-5".

Театр "Школа современной пьесы"

8 марта

Спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина" (16+)

8 марта "Школа современной пьесы" приглашает неравнодушных попытаться спасти "наше все". Именно с Пушкина начинается знакомство с поэзией практически любого ребенка. А что же чувствует ребёнок? Как он относится к великому поэту?

"Пушкина я возненавидел еще с детства" — именно с этой чудовищной фразы начинается спектакль. Однако непочтительная фраза в конечном итоге становится прологом для увлекательной и ироничной истории о любви. Герои спектакля обитают в ограниченном пространстве дуэльной площадки, которая расположена по центру зрительного зала. Черный грунт под ногами оказывается неустойчивой основой, уходит из-под ног, а причудливый антураж преображает сценическую реальность в странный мир на границе пушкинской эпохи и современности. В финале спектакля каждый зритель узнает, что Пушкин в этой формуле — переменная.

Театр "Русская песня"

9 марта

Спектакль "И снова с наступающим!" (12+)

Комедия "И снова с наступающим!" по пьесе Родиона Овчинникова. Знаменитый телеведущий за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый год в одиночестве. Но тут дверь лифта открывается и появляется Дед Мороз, который оказывается его однокурсником.

Две непохожих судьбы, два полярных характера. Русский и еврей, бедный и богатый, несчастный и счастливый — но все это уже не очень важно. Праздничная ночь, как ей и положено, как и бывает всегда в России, объединяет, лечит, дает надежду. Блистательная игра двух замечательных актеров Николая Фоменко и Леонида Ярмольника заставляет зрителей два часа то хохотать, то плакать.

Российский академический молодежный театр (РАМТ)

9 марта

Спектакль "Инь и Ян. Черная версия" (16+)

Театральный детектив по пьесе Бориса Акунина, написанной специально для Молодежного театра. В одной очень приличной семье совершено загадочное преступление. Потом еще одно, и еще. Подозреваются все! Но кто же окажется настоящим преступником, и что вынудило его на эти страшные злодеяния? Разобраться в этом запутанном клубке сможет только самый проницательный и догадливый сыщик Эраст Петрович Фандорин. А поможет ему в этом Маса — японец, не очень хорошо понимающий по-русски, но изо всех сил старающийся выучить этот странный язык. Зрителей ждет увлекательнейшее расследование, запутанная история убийств и похищений, загадки древних реликвий и таинственных заклинаний. И главное — неподражаемый аромат Востока, с его боевыми искусствами и древней философией.

Особняк "Дашков 5"

7, 8, 9, 10 марта

Иммерсивное шоу "Вернувшиеся" (18+)

"Вернувшиеся" — иммерсивный спектакль, поставленный по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения". Это собвершенно новый формат для России, предполагающий отказ от классической рассадки в зале и полное погружение зрителя в действие спектакля. Действие спектакля происходит сразу на четырех уровнях особняка XIX века. Для создания шоу были проложены 15 километров проводов и установлено несколько тонн скрытого звукового и светового оборудования.

В течение шести месяцев актеры изучали уникальные методики взаимодействия с аудиторией и пространством под руководством режиссеров Виктора Карины, Мигеля и Мии Занетти. В итоге "Вернувшиеся" стали первым в России и всего четвертым в мире успешным проектом данного жанра, сравнимого по масштабам со знаменитыми шоу в Нью-Йорке и Шанхае.