Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией

В Кремле не подозревают компанию Baring Vostok в финансировании оппозиции, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появились сообщения о соответствующих подозрениях Кремля — якобы фонд выделял деньги на митинги.

"Мне не известно о таких подозрениях. Первый раз слышу", — сказал Песков, его цитату приводят "Ведомости".

16 февраля был арестован основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви, его подозревают в особо крупном мошенничестве.

В Baring Vostok подчеркивают, что уголовное преследование ее руководства связано с коммерческими, а не политическими причинами, передает "Интерфакс". В компании также уверены, что суд подтвердит невиновность руководителей.

Между тем, Мосгорсуд не стал откладывать рассмотрение вопроса о законности ареста партнера компании Baring Bostok Филиппа Дельпаля по его личному ходатайству. Дельпаль просил дать ему три дня на подготовку к заседанию.