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Помогите детям. Русфонд 35 минут назад

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4 марта 201908:45

Нужна помощь: Насте Крапиве необходимо дорогое обследование и план лечения

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о трехлетней Насте Крапиве из крымского города Ялта.

У девочки врожденный порок развития спинного мозга – Spina bifida. Эта болезнь развивается еще в утробе матери, и дети появляются на свет с тяжелыми неврологическими, ортопедическими и урологическими патологиями. Сразу после рождения Настю прооперировали – иссекли спинномозговую грыжу. Сейчас состояние девочки ухудшилось, образовалось натяжение спинного мозга. Многопрофильная бригада врачей в Центре врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) готова взять на год Настю под наблюдение и по его результатам составить план необходимого лечения. Вот только родители девочки не в силах оплатить дорогое обследование.

Из письма Ирины Крапивы, мамы Насти: "Еще до рождения Насти врачи, проводившие УЗИ, обнаружили у нее порок развития позвоночника – спинномозговую грыжу. Я тогда спросила: лечится ли это? Мне сказали, что саму грыжу удалят, но последствия останутся на всю жизнь. Тогда в нашей Республиканской детской клинической больнице (РДКБ, Симферополь) еще работал хирург, который умел делать такие операции. Сразу после рождения Настю увезли в РДКБ и прооперировали. Меня предупредили, что со временем потребуются еще операции. Но о том, как дочке жить сейчас, как лечить, что нужно делать в первую очередь, я узнавала в основном из интернета. Врачи назначали Насте лишь массажи и витамины. К трем годам дочка научилась ползать, может пройти немного с поддержкой, произносит отдельные слова. В прошлом году мы узнали о клинике в Москве, где лечат таких детей, как Настя. Осенью муж повез дочку на консультацию. Там врачи впервые заговорили о комплексном обследовании и необходимости планировать лечение. Все это поможет улучшить жизнь Насти, но стоит огромных денег. Нашей семье негде их взять. Муж работает на стройке, я все время при ребенке. Прошу, помогите!"

Для спасения Насти Крапивы не хватает 616 528 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: "Настя была прооперирована в первые дни жизни – ей провели иссечение спинномозговой грыжи. Но сейчас у девочки образовалось натяжение спинного мозга, ей срочно необходима еще одна операция. Кроме того, Насте требуется детальное обследование уролога, невролога и ортопеда. Родители не знают, какие технические средства следует подобрать, чтобы девочка обрела максимальную мобильность. Для решения всех этих вопросов необходимо годовое наблюдение Насти многопрофильной бригадой врачей в нашем центре, занимающемся детьми со Spina bifida. Специалисты на основании результатов наблюдения составят план лечения девочки, помогут улучшить качество ее жизни".

Внимание!

Цена обследования 976 500 руб.

5585 руб. собрали телезрители "Первого Крымского".

354 387 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 616 528 руб.

ПОМОЧЬ НАСТЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,869 млрд руб. В 2019 году (на 28 февраля) собрано 245 245 434 руб., помощь получили 289 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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