Российские лыжники выиграли серебро в эстафете

В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Разыграны медали в мужской эстафете 4х10 км. Победу одержала сборная Норвегии. Сборная России заняла второе место.

Сборная России, за которую выступали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов, наряду с командой Норвегии считалась главным претендентом на победу. Что и подтвердил ход гонки. Перед заключительным этапом обе претендента оторвались от преследователей.

На последнем этапе за сборную России выступал Сергей Устюгов, а за норвежцев – Йоханнес Клебо. Долгое время лыжники шли рядом, причем Сергей вел гонку. Но перед заключительным кругом норвежец предпринял рывок. Догнать его Устюгов не смог и уступил на финише 38 секунд.

Сборная Норвегии выиграла эстафету. Российская команда завоевала серебряные награды. На третьем месте французы, опередившие на финише финскую сборную.