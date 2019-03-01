Эстафета огня Универсиады-2019 завершилась в Красноярске

1 марта в Красноярске прошел финальный этап эстафеты огня Зимней универсиады. Столица студенческих игр встретила факелоносцев удивительно теплой для Сибири погодой и сотнями зрителей на маршруте.

Этап длиной в 11 километров стартовал недалеко от библиотеки Сибирского федерального университета, а завершился на острове Татышев в Парке Универсиады. Огонь по улицам Красноярска пронесли 70 факелоносцев.

"Я присутствовал и на старте огня в Турине, и на эстафетах в Алма-Ате, Москве, Грозном и Дивногорске, — рассказывает президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. — Эмоции у меня всегда одни и те же, но они связаны не столько с эстафетой, сколько с реакцией людей, которые присутствуют и смотрят на это, которые вдоль дорог стоят и радуются, взрослые и дети. Особенно приятна реакция детей".

Компания "Норникель" выступила генеральным партнером эстафеты огня, благодаря чему на региональном этапе эстафеты в Норильске стал возможен спецпроект "Надежда", и огонь Универсиады был объединен с огнем металлургических печей Надеждинского завода. Акция была призвана символизировать промышленный потенциал Красноярского края.

Вячеслав Щукин, заместитель директора Заполярного филиала "Норникеля" по региональной политике и корпоративным проектам признался:

"Мы участвуем в Универсиаде для того, чтобы привлекать к спорту молодежь, наших работников и показать всем, что необходимо заниматься спортом и участвовать в масштабных проектах. Ведь без партнерства такой праздник организовать никто не сможет".

"У нас есть генеральный спонсор — компания "Норникель", которая не только с самого начала реконструировала принадлежащий ей объект "Бобровый лог", но и большую помощь оказывала в операционном процессе, — отметил губернатор Красноярского края Александр Усс. — Но я считаю, что спонсорское участие — это не только деньги и предоставление своего персонала. Это очень хорошая объединяющая поддержка, которая бизнес и спорт делает чем-то единым".

Всего за полгода огонь Студенческих игр преодолел десятки тысяч километров и побывал в 33 городах. В субботу, 2 марта, его зажгут в рамках церемонии открытия Универсиады около "Платинум Арены Красноярск". Зимняя универсиада-2019 в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.