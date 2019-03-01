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Политическая нестабильность в Венесуэле 14 минут назад
Болтон обратился к "дружкам" Мадуро, Лукашенко раскритиковал американцев
Переговоры между Россией и представителями Венесуэлы могут быть полезны лишь в том случае, если речь на них идет об уходе Николаса Мадуро от власти. Об этом на своей странице в Twitter написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он считает, что перемены – это единственный путь вперед для Венесуэлы.
"Переговоры между Россией и дружками Мадуро полезны, только если они обсуждают выход Мадуро на пенсию", — сказал он.
Ситуацию в Венесуэле прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости. По его мнению, во внутриполитической ситуации, сложившейся в Венесуэле, виноваты США. Он назвал всею происходящее в Венесуэле "жутким абсурдом".
"США там чуть ли не нового президента определили. Это разве нормально? Недавно президентские выборы были", — напомнил Лукашенко.
Глава Белоруссии отметил, что в Венесуэле есть проблемы, и не во всем виноваты американцы, но он уверен в том, что они несут за это ответственность. "Американцы допустили кучу ошибок, своим нахрапом влезли в Венесуэлу", — подчеркнул Лукашенко.
Между тем сегодня в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, передает "Интерфакс". По словам, Родригес заявила, что Венесуэла стала "жертвой многоплановой агрессии со стороны США". Лавров заявил, что Москва готова участвовать в международном посредничестве по Венесуэле.
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