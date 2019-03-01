Девочка вылетела через лобовое стекло после столкновения автобусов в Архангельске

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения двух автобусов в Архангельске. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

ДТП произошло около полудня 1 марта на углу улиц Тимме и Воскресенской. На кадрах видно, как двигавшийся на высокой скорости ПАЗ врезается в поворачивавший налево автобус №11, после чего их таранит легковушка. Удар был такой силы, что из салона маршрутки через лобовое стекло вылетела маленькая девочка. Ребенок чудом не попал под колеса зеленого автобуса.

Помимо нее травмы получили еще шесть человек. После медицинского осмотра всех их отпустили по домам.