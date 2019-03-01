"Как фильм ужасов": откровения выжившей на бурятском "перевале Дятлова"
Группа туристов пропала в августе 1993 года на хребте Хамар-Дабана (горная гряда на юге Восточной Сибири). После долгих поисков шесть человек были найдены мертвыми. Чудом выжила лишь 17-летняя Валентина Уточенко. Остальные, казалось, погибли страшной смертью.
Что могло случиться с группой? В студии "Прямого эфира" выдвинули несколько версий случившегося: странное поведение было вызвано переохлаждением, "потусторонние силы", коллективный психоз, отравление неизвестным газом, галлюцинации от неизвестной горной травы.
Валентина Уточенко долго лечилась после похода, посещала психологов, ей пришлось сменить место жительства.
Она помнит тот злополучный день: группа действительно стала вести себя неадекватно: бились головой о камни, раздевались, изо рта шла пена.
У нас просто не хватило сил. Всех сдувало. Все погибли очень быстро. Это было, как страшный фильм ужасов.
Дальнейшие четыре дня для Валентины прошли как в тумане. Она вернулась к месту трагедии, чтобы забрать компас и карту.
Я очень хотела жить. В какой-то момент я спустилась к реке, и меня нашла группа киевлян, которые сплавлялись на катамаранах.
Самое странное, что уголовное дело по факту гибели шести человек так и не было заведено. Не было даже официального опознания тел погибших.
Часть родственников погибших считают, что Валентина что-то недоговаривает, ведь многие из группы были опытными туристами, да и маршрут не был таким уж экстремальным, высота гор — чуть более двух тысяч километров. По версии родственников, ребята могли погибнуть в результате испытания химического оружия, а выжившим якобы заплатили за молчание.
Это дело, по его загадочности, сравнивают с гибелью студентов на перевале Дятлова зимой 1959 года.
Как удалось выжить Валентине Уточенко? И что все-таки случилось в тот роковой день – 5 августа 1993 года? Все ответы – в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым.
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