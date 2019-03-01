Эмоциональный крымчанин атаковал Шеремета слюной и зеленкой

Депутата Госдума Михаила Шеремета во время приема граждан облили зеленкой и плюнули в лицо. Случилось это еще 27 февраля в Джанкое.

Крымчанин Игорь Никитенко, по словам депутата, вел себя агрессивно и нецензурно выражался. Кроме того, он ударил Шеремета тростью. При этом депутат опроверг информацию о том, что он избил нападавшего. Дебошира пытались утихомирить полицейские, но он набросился и на них, однако конфликт все же удалось уладить.

Сам Никитенко объяснил РИА Новости, что действовал на эмоциях, поскольку два года назад Шеремет не помог его жене, страдавшей от почечной недостаточности, с оформлением документов для получения вида на жительство. Женщина позже скончалась. При этом Никитенко признает, что не факт, что Шеремет смог бы помочь.

Крымчанин также рассказал, что "не хотел применять зеленку", но его разозлили.

Никитенко уже дал следователям необходимые пояснения и подал заявление о нанесении ему телесных повреждений. В настоящее время он находится в больнице с жалобами на головокружение и тошноту – в ходе конфликта крымчанин получил ссадины головы. Извинений от Шеремента он не ждет и претензий выставлять не собирается.