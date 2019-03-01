Масленица уже в Москве: стартовал самый вкусный фестиваль
В столицу пришла широкая масленица: фестивальные площадки развернулись и в центре, и в самых отдаленных районах города. Гостей ждут театральные представления, традиционные русские хороводы, ремесленные мастерские и, конечно же, блины.
На Манежной площади уже шумит Масленичный городок. Наплыва гостей здесь ожидают, конечно, ближе к вечеру. Но блины уже можно пробовать, их тут жарят на каждом шагу и в огромном количестве: арабские, немецкие, с базиликом, рыбой, шпинатом, шоколадом – более 100 видов как по старинным, так и по современным авторским рецептам. Причем, здесь москвичам предложат не только съесть блины, но и приготовить их — кулинарные мастер-классы проводят в течение всего дня.
А на Площади революции можно научиться разным народным промыслам, например, вырезать из дерева или вышивать бусинами. Делу, конечно, время. Но не забывайте про потехи: бои мешками, гонки на метлах и даже зимняя рыбалка!
Если пойти в сторону Тверской площади, то увидите былинный путевой камень. Никуда не сворачивайте, ведь там ждет настоящая сказка: Иван-царевич, Василиса Премудрая и Аленушка специально вышли из книг, чтобы водить хороводы и вспоминать русские сказки.
Гуляния проходят по всему городу — не только в центре, но и на окраинах. На Ореховом бульваре, к примеру, работает мастерская, где учат расписывать балалайки и выжигать на дереве народные орнаменты. В шале на улице Хачатуряна можно будет создать авторскую футболку с гжельской росписью.
В некоторых парках тоже уже начали готовиться к приходу Масленицы. На ВДНХ, например, сегодня открывается блинный маркет. Помимо угощений посетителей ждет большая развлекательная программа: частушечные баттлы и выступления скоморохов.
Кроме того, на всех площадках каждый вечер будут показывать спектакли. Театры, которые их представляют, самые разные — кукольные, музыкальные, эстрадные. Билеты не понадобятся, вход свободный. А с расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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