1 марта 201917:52
Универсиада. Российские хоккеистки разгромили команду Швейцарии
На проходящей в Красноярске зимней Универсиаде стартовал женский турнир по хоккею с шайбой. В первом матче сборная России разгромила команду Швейцарии со счетом 10:0.
В составе сборной России шайбы забросили Нина Пирогова (2-я, 33-я и 58-я минуты), Виктория Кулишова (3), Екатерина Николаева (14), Ландыш Фаляхова (20, 25), Елена Проворова (26), Фануза Кадирова (27) и Оксана Братищева (35). Следующий матч наша команда проведет с китаянками 3 марта.
Сборная Китая со счетом 0:10 проиграла канадкам. Сборная Японии обыграла американок с результатом 2:1. В турнире участвуют шесть команд. По итогам однокругового турнира четыре лучших команды выйдут в полуфинал и продолжат борьбу за награды.
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