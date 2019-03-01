FT оценил провал Порошенко и перспективы Тимошенко и Зеленского
За месяц до украинских выборов обозреватели британской Financial Times пришли к выводу, что Западу особо некого поддерживать среди лидеров президентской гонки на Украине.
По мнению автора статьи Тони Барбера, беспокойство вызывает не столько “непредсказуемость” предстоящих выборов, сколько персоналии лидирующих кандидатов.
Вся риторика Петра Порошенко служит одной единственной цели — отвлечь внимание от провалов его личных и его правительства, которые довели страну до экономического обнищания.
Порошенко пытается в очередной раз увлечь украинцев лозунгами о движении в сторону НАТО и ЕС, разжигает тему военного противостояния с Россией и пытается выглядеть самым прозападным кандидатом, но всё лишь для того, чтобы ему не припоминали полный провал его правления.
А между тем, даже ближайший соратник и один из проповедников современной украинской политики секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ничуть не стесняясь своей персональной ответственности за сказанное, сообщил журналистам, что смертность на Украине за прошлый год почти вдвое превысила рождаемость, а по темпам сокращения трудоспособного населения страна занимает одно из первых мест в мире.
Можно добавить, что за 5 лет правления Порошенко пенсии и прожиточный минимум сократились более чем в два раза.
Возвращаясь к оценке кандидатов, FT пишет, что и Юлия Тимошенко уже не выглядит, как “лицо свободы”. Лидера партии “Батькивщина” уже не связывают с надеждами на революционную модернизацию.
Более того, на Западе обеспокоены тем, что в “бывшей когда-то прозрачной” украинской энергетике Тимошенко, дай ей волю, отменит и так сильно отстающие и не самые эффективные реформы.
Что же касается третьего кандидата, то автор статьи в FT указывает на отсутствие у него политического опыта, сомневается в том, что Владимир Зеленский представляет себе в полной мере тот спектр проблем, который стоит перед страной.
Зеленский делает заявления, способные завлечь избирателей, вроде обещания посадить в тюрьму Петра Порошенко, или заменить вооружённое противостояние в Донбассе переговорным процессом.
Однако, нет ясности в вопросе о том, какие отношения связывают Зелинского с олигархом Игорем Коломойским. Отсюда логически вытекает вопрос о том, кто и в каком ключе на самом деле будет управлять Украиной в случае победы шоумена.
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