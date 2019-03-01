Ошибки GPS: водителям пришли штрафы за оплаченную парковку

Сотни штрафов за неоплаченную парковку пытаются оспорить столичные водители. Виной всему спутниковая система навигации, которая зачастую неправильно определяет адреса стоянок. В итоге автомобилистам даже после оплаты приходят штрафные квитанции.

- Мы с друзьями поехали в Третьяковскую галерею, запарковались, я оплатил через приложение парковку.

А через два дня пришел штраф в размере 5 тысяч рублей за неоплаченную парковку. Оказалось, приложение неправильно определило ее номер.

"На самом деле, номер парковки на этой улице 2110. А 3204 — этот номер, который подтягивается из прошлой парковочной сессии", — объясняет Марк Зислин.

Другие автовладельцы столкнулись с похожей ситуацией, когда приложение неверно определило местоположение.

"Оказывается, Малая Дмитровка — это зона 0304, а он мне посчитал как будто я на Старопименовском переулке — там номер 2104", — рассказывает Елена Ситникова.

В спешке большинство людей номера не сверяют. Вот и получается, что оплатили и парковку, и штраф. Обжаловать его еще никому не удавалось. Жертвы GPS-сбоев предлагают автоматическое определение парковочной зоны либо отключить совсем, либо в случае ошибки дать людям возможность просто доплатить разницу.

"GPS-технология с ограниченной точностью — на 10-20 метров она имеет право ошибиться. Разработчики приложения должны это прекрасно знать. Поэтому если они берут на себя ответственность, подставляют номер парковки, они должны отвечать за это решение, и не должно быть штрафов за такую ситуацию", — считает Олег Сидоренко.

Погрешность спутниковой системы навигации — самая частая причина подобных ошибок. Хромает и точность, и скорость.

"Когда вы открываете приложение, телефон начинает искать спутники. Он может их искать до 3 минут. Если он не успел найти местные спутники, то он, скорее всего, покажет ваше предыдущее место", — объясняет автоэксперт Евгений Грэк.

В "Моспаркинге" о проблеме знают. Полагаться на современные технологии всецело не рекомендуют.

"Во избежание ошибок мы просим автомобилистов сверять фактическое местоположение с тем, которое отображается в приложении, либо же смотреть на номер зоны, указанный на информационных щитах на парковке", — говорит Филипп Конюхов, пресс-секретарь ГКУ АМПП.

Из-за периодических сбоев GPS Александра приложением и вовсе не пользуется. Парковку оплачивает по СМС, ориентируется на информационные таблички с инструкциями. Но и тут бывают ловушки.

Таблички с неправильными номерами стоят вдоль всей Шарикоподшипниковской улицы. Но в этом случае штрафа бояться не стоит — в этих зонах одинаковый тариф. Письма счастья приходят, только если водитель оставил машину на более дорогой парковке.

Избежать незаслуженного наказания должны помочь изменения в мобильном приложении. Их планировали внести еще в декабре, но сроки сдвинули, теперь обещают к маю.

"До конца дня водитель сможет изменить номер в парковочной сессии, в которой он запарковался, доплатить необходимые часы или поменять номер транспортного средства, если у него несколько на выбор", — рассказывает Александр Шумский, руководитель экспертного центра.

Обновят и интерфейс. На главном экране вместо поля с определяемым по GPS номером парковки сразу будет отображаться карта, чтобы человек мог сам выбрать нужную зону и не полагаться на спутниковую навигацию.