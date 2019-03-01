Умер Коля Кузнецов, чью мечту исполнил президент

В реанимации московской клиники скончался десятилетний Коля Кузнецов. Его мечту о рукопожатии с президентом России исполнил перед Новым годом Владимир Путин. Мама мальчика Елена Кузнецова рассказала, что после смерти сына ей со словами соболезнования позвонил глава российского государства.

Мальчик боролся с острой формой лейкоза, напоминает РИА Новости. До болезни он занимался самбо и вольной борьбой. В школе он ходил на кружок английского языка и играл на домбре. Его одноклассники вспоминают о Коле как о добром и отзывчивом друге, прилежном ученике.

Мечта пожать руку президенту пришла Коле во сне. Он до встречи с Путиным 27 декабря 2018 года в Кремле даже и не думал, что его мечта сбудется.

В начале декабря 2018 года Владимир Путин приехал на форум добровольцев России. Он осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Исполнить желание ребенка мог каждый, выбрав закрепленный на стенде конверт. Владимир Путин взял сразу пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде.

В одном из них оказалась мечта 10-летнего Коли Кузнецова. Когда Путин узнал о мечте мальчика, то признался, что это очень неожиданно было для него.

Коля Кузнецов приехал в Кремль, где с удовольствием пожал руку главе российского государства. По его словам, рукопожатие было крепким.

Сердце мальчика не выдержало 19 февраля. Он умер в клинике Димы Рогачева.

"Врачам низкий поклон, делали все возможное и невозможное, — поблагодарила медиков мама мальчика. — Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества".

На похороны Коли президент прислал огромную корзину красных роз. Все расходы на похороны взяла на себя администрация Кисловодска и губернатор Ставрополья. 3 марта в память о Коле в военно-патриотическом центре, где он занимался, пройдут соревнования кадетов.