Москва и Вашингтон договорились о снижении стоимости виз

Россия и США снизили стоимость виз до 160 долларов.

1 января 2019 года трехлетние американские визы для граждан России подорожали с 160 до 303 долларов, уточняет "Интерфакс". В Госдепе объяснили это тем, что МИД РФ повысил консульский сбор для американцев, желающих получить российскую визу. Тогда же американская сторона заявила, что снизит стоимость виз, когда это сделает Россия.

Договоренность между Москвой и Вашингтоном была достигнута сегодня. Начиная с 4 марта визы снова будут стоить 160 долларов. Выдаваемые США и Россией многократные визы будут преимущественно трехлетними.

В МИД РФ подчеркнули, что этот шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества и будет способствовать расширению контактов между россиянами и американцами.

В свою очередь официальный представитель посольства США в России Андреа Калан сказала ТАСС, что народная дипломатия через взаимные поездки граждан углубляет взаимопонимание между странами и создает широкий спектр возможностей для сотрудничества.