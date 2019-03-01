Скорость, качество и дресс-код: правила работы управляющих компаний меняются

1 марта вступают в силу новые правила работы управляющих компаний. Реагировать на заявки жителей им придется быстрее. Сроки устранения любых коммунальных неполадок строго регламентированы, а рабочих больше не придется уговаривать снять обувь у входной двери.

- Оставайтесь на линии. Вас соединят с первым освободившимся оператором — всего лишь 50 минут ожидания.

И это даже не рекорд. Дозвониться до аварийной службы — настоящее везение, говорят жители жилого комплекса "Гусарская баллада". Две недели они живут под аккомпанемент пожарной сигнализации. Проблемы начались после того, как в подвале, где установлены электрощиты, прорвало канализацию.

"Вчера сигнализация срабатывала с периодичностью примерно 15-20 минут. Соседи звонили в управляющую компанию, в диспетчерский пункт. Никаких внятных ответов мы получить не можем", — жалуется Артем Благодарный, житель ЖК "Гусарская баллада".

С 1 марта реакция аварийной службы такой неспешной быть не может. Вступили в силу новые правила работы управляющих компаний. Отныне допустимый максимум ожидания ответа на звонок — 5 минут. Еще полчаса дают на локализацию аварии, а на полное устранение — трое суток. На выполнение этих требований очень надеются жители района Очаково-Матвеевское. Их квартиры заливает кипятком уже седьмой раз. Без света сидели 10 дней.

Жестко регламентируются теперь и сроки устранения засоров. Приехать и прочистить мусоропровод должны за 2 часа. С водой и канализацией также.

Уйти в прошлое должны и случаи, когда слесарь появляется в дверях без нужных деталей. По новым правилам, помимо стандартного набора инструментов сотрудники аварийных служб должны иметь при себе и все необходимые материалы. Например, прокладки для смесителей. Но и это еще не все. Теперь ни один сантехник и электрик не может отправиться на вызов без бахил. Причем, бахилы — не единственное условие сантехнического дресс-кода. Отсутствие бейджа или нашивки на форме с фамилией сотрудника тоже оказалось вне правил. Правда, эксперты сомневаются, что выполнение пунктов реально для всех компаний.

"Конечно, все эти изменения так или иначе приведут к повышению платы. Поэтому нет полной уверенности, что это постановление будет работать именно так, как задумано", — считает Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ контроль".

Тем не менее, управляющим компаниям, которые не успели переодеть своих сотрудников или не смогут ускорить темп работ до новых норм, теперь грозят штрафы и даже лишение лицензии.