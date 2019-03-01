США расширили антивенесуэльские санкции

Минфин США добавил в черный список шестерых высокопоставленных венесуэльских силовиков: главнокомандующего Национальной боливарианской гвардией, директора Национальной полиции, командующего силами спецназа Нацполиции, а также командующих зон "Тачира", "Гайана" и "Боливар".

По мнению американских властей, эти люди причастны к нарушению прав человека, а также препятствовали доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу в феврале этого года, передает РИА Новости.

Ранее глава оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. 23 февраля оппозиция попыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь от США, однако власти в лице законного президента Николаса Мадуро категорически отказываются ее принимать. По мнению Мадуро, никакого гуманитарного кризиса в стране нет, а попытки нарушить границу под прикрытием доставки гуманитарной помощи являются агрессией против его страны.