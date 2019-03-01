Арест в Швеции: предполагаемый российский шпион спрятался под одеяло

В Стокгольме арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию, суд счел, что он может уничтожить вещественные доказательства, передает РИА Новости. Лицо подозреваемого во время слушаний сркывалось под желтым одеялом.

Подозреваемому в сборе разведданных на Россию 45 лет. Ранее он работал в университете Чельмерса в Гетеборге, в последнее время – независимым консультантом в области технологий. Следствие считает, что его завербовал российский разведчик, работающий в Швеции под дипломатическим прикрытием.