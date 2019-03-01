"Анжи" нанес поражение "Оренбургу"

Завершился зимний перерыв в российской премьер-лиги. Матчем в Оренбурге начался 18 тур чемпионата страны по футболу. "Оренбург" принимал махачкалинский "Анжи" и проиграл 0:1.

Оренбуржцы забили на девятой минуте, но гол Алексея Сутормина не был засчитан. Полузащитник хозяев поля угодил в офсайд. А затем пошла равная борьба. Гости, испытывающие тяжелые финансовые проблемы, вовсе не выглядели беспомощными. Ничья стала закономерным исходом первого тайма.

Через десять минут после возобновления игры "Анжи" забил первый мяч в матче. Защитник хозяев Михаил Сиваков сбил рвавшегося к воротам Адлана Кацаева. Сиваков получил предупреждение, ставшее для него вторым. А Владислав Кулик со штрафного обвел стенку.

Как ни старался оставшийся в меньшинстве "Оренбург" уйти от поражения, гол Кулика остался единственным в мате. "Анжи" победил 1:0 и набрал 18 очков. Этот выигрыш позволил махачкалинцам подняться на 13 место. У "Оренбурга" 22 очка и 10 место.