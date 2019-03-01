Идею госрегулирования ставок эквайринга никто не поддержал

Законопроект о госрегулировании ставок на обслуживание банковских карт не поддержали ни банки, ни торговые предприятия. Предложения по вопросу регулирования эквайринга, так это называется, должны быть представлены в правительство до конца марта 2019 года.

Совещание по вопросам снижения тарифов банков для предприятий розничной торговли при осуществлении безналичных платеже провел вице-премьер Дмитрий Козак. Он отметил, что против прямого регулирования эквайринга выступили как банки, так и торговые предприятия. Правительство поручило всем заинтересованным сторонам представить прозрачные критерии и принципы дифференциации тарифов, сообщает ТАСС.

На форуме "Деловой России" премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что ставки эквайринга в России составляют 3%, когда во многих странах комиссия много ниже: для дебетовых карт составляет 0,2%, а для кредитных — 0,3%. Медведев подчеркнул, что такие ставки становятся квазиналогом при расчетах при приобретении товаров и услуг за безналичный расчет.

Объем комиссий за эквайринг — возможность принимать к оплате банковские карты, а не наличные деньги — в 2018 году составил для торговых сетей 250 миллиардов рублей, констатировал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ранее президент России Владимир Путин потребовал от российского правительства и Центробанка проработать меры по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт. Торговые ассоциации обратились в ФАС с жалобой на международные системы Visa и MasterCard, которые не соблюдают закон о конкуренции, устанавливая размер межбанковской комиссии.