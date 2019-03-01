Климкин пригрозил России Бермудским треугольником, но в другом месте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Черное море никогда не будет принадлежать России, так как станет для нее "Бермудским треугольником".

Как сообщает "Интерфакс", в ходе международной конференции по безопасности в Одессе он в очередной раз пообещал, что Украина обязательно вернет Крым, но для этого необходим комплексный ответ России. По его словам, что Россия запрещает Украине судоходство в Керченском проливе и Азовском море, атакует корабли и захватывает военнопленных.

"Все, что мы делаем и должны сделать — должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят военнопленных, как и других политзаключенных и заложников", — глава МИД Украины.

В ноябре 2018 года три украинских судна нарушили границу РФ и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. 24 моряка были задержаны. Сейчас они находятся в СИЗО в Москве. Им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы. Киев считает задержанных моряков военнопленными и добивается их освобождения.