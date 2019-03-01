Пакистан вернул Индии пленного пилота и приоткрыл небо

Власти Пакистана освободили индийского пилота, захваченного в плен после воздушного инцидента над спорным регионом Кашмир. В районе пограничного населенного пункта Вагах командир авиационного крыла Абхинандан Вартхаман был передан индийской стороне, передает РИА Новости.

Кроме того, Пакистан частично открыл свое воздушное пространство. Как уточняет "Интерфакс", аэропорты Исламабада, Пешавара, Карачи и Кветты заработали, но "с ограничениями".

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном начался 26 февраля. Сначала индийские ВВС разбомбили лагерь террористов на территории Пакистана. В ответ ВВС Исламской Республики сбили индийский МиГ-21, пилот которого и был пленен.

В МИД Пакистана пояснили, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".

Между тем, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя разразившийся конфликт, напомнил, что Москва готова выступить посредником между сторонами, и призвал их решать проблемы дипломатическим путем. Ранее о готовности сделать это заявлял также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.