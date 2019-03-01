Универсиада. Российские хоккеисты обыграли словаков

На Универсиаде стартовал турнир по хоккею с шайбой среди мужчин. Сборная России одержала непростую победу над командой Словакии с результатом 2:1.

Большую часть матча наша команда уступала в счете. Только на 56 минуте капитан сборной России Игорь Рудаков смог восстановить равновесие и перевести игру в дополнительное время. На 63 минуте россияне сумели забросить победную шайб. Гол на счету Егора Морозова. Сборная России выиграла 2:1. В воскресенье наша команда встретится со сборной Японии.

Сборная России по хоккею с мячом выступила куда уверенней. В стартовой встреча наша команда с результатом 9:1 разгромила сборную Казахстана. Три мяча забил Сергей Ган (2-я, 22-я и 50-я минуты), также отличились Владислав Кузнецов (19), Иван Плешивцев (24), Егор Дашков (27, 76), Александр Легошин (78) и Юрий Бондаренко (85). В понедельник российская команда сыграет со сборной Норвегии.