Веселый вдох, невеселый выдох: чем дышал убийца двух человек на Невском
Новое увлечение городской молодежи уже привело к трагедии. На днях, надышавшись закисью азота, водитель BMW сбил пять человек в центре Санкт-Петербурга. Двое погибли, еще трое до сих пор в больнице с тяжелыми травмами. Почему убийственным веселящим газом открыто торгуют на улицах и в клубах?
Думская улица в ночь с четверга на пятницу — спустя пять дней после трагедии. Снаружи дежурит полиция, и торговцев закисью азота не видно, а вот в клубах шарики указаны прямо в меню — наряду с коктейлями и лимонадами. Всего 100 рублей за штуку.
Однако бармены отказывают: говорят, меню устаревшее, сейчас шарики уже не купить. Если и так, то устарело предложение совсем недавно. Если пройтись по клубной Думской днем, и искать не нужно: под ногами среди окурков кучками валяются сдутые шарики.
"У нас гости постоянно жалуются на шум с улицы. И говорили, что машина прямо под их окнами стояла и продавала эти шарики", — рассказала менеджер отеля Татьяна Богачева.
Шарики уже несколько лет как атрибут клубной культуры.
В шариках — закись азота, газ, который используют для изготовления взбитых сливок, шоколада, а также в качестве наркоза. При вдыхании наступает асфиксия (удушение) и непродолжительное опьянение, похожее на алкогольное или наркотическое.
"Люди стоят, шарики дуют и падают даже от этого. Под шариками могут заходить и неадекватно себя здесь вести. С этими же шариками и заходят. Не всегда можно их речь разобрать. В частности, просят номера ", — говорит администратор одного из отелей.
Дмитрий — завсегдатай ночной Думской. Говорит, что за ночь в среднем выдувает пять-десять шариков, обычно купить их можно свободно.
- Если ты приобретаешь шарики в клубе, то, соответственно, ты не можешь вместе с ним выйти на улицу.
- А почему ты не можешь выйти?
- Охрана не выпустит. Потому что ты можешь быть в невменяемом состоянии, и таким тебя выпустить из клуба не могут. Состояние хуже, чем алкогольное.
BMW Касымова проезжает мимо продавца веселящего газа, водитель уже запасся шариком. Он сворачивает с Думской, пара плавных поворотов и перед тем, как выехать на Невский, это четко фиксируют камеры, затягивается закисью азота. И вот здесь он теряет самоконтроль. На огромной скорости внедорожник влетает на тротуар, люди разлетаются словно кегли. Полиции Мурад Касымов скажет: "После шарика меня выключило, я в шоке".
Последствия смертельного заезда еще не успели устранить. В кафе на Невском разбиты витрины, выбиты двери. Петербуржцы несут на место трагедии цветы, чтобы почтить память погибших. Это 38-летняя москвичка Евгения Корнеенкова и гражданин США Тодд Эшли Кроувел. 40-летний программист из Джорджии, попав однажды в Россию, влюбился в нашу страну.
- Это очень странно, что всегда хотел в Россию и так любил Россию. И в итоге жизнь оборвалась именно там, где он и хотел быть.
Жена Павла Елена до сих пор в реанимации. У нее множественные переломы, травмы внутренних органов и частичная потеря памяти. Они с друзьями через Петербург возвращались в Москву из Франции, где катались на сноубордах. До поезда оставалось пять часов, на Невском искали, где перекусить.
"Я успел какое-то движение сделать в сторону одной ногой, и дальше все переворачивалось вокруг головы. Ко мне подошли прохожие, я попытался встать, они сказали: "Не пытайся даже", но я и не смог…Сейчас я успокоюсь…Мне сказали, что все хорошо, что она не в сознании, но живая", — вспоминает пострадавший Павел Трещев.
Водителю того самого BMW Мураду Касымову — 30 лет, официально он безработный. Водительских прав он лишен с ноября. До этого за два года Касымову выписали 55 штрафов. Презрение к закону, наглость плюс шарики — формула трагедии.
"Закись азота — это то, что помогло спасти миллионы жизней, это первый препарат медицинский, который был применен для наркоза, понимаете? Конечно, мы можем запретить, и, наверное, надо более упорядочить, конечно", — считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Закись азота официально не признана в России наркотиком, хотя попытки ограничить торговлю газом Дума предпринимала несколько раз. Но до сих пор нет решения, которое бы приостановило продажу шариков на улицах и не принесло бы проблем медицине и промышленности. Возможно, теперь оно все же найдется.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пакистан вернул Индии пленного пилота
- "Дональд Кук" покинул Черное море, но обещал вернуться
- Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин
- Венесуэла перенесет главный нефтяной офис в Москву
- Россия и США договорились о снижении стоимости виз
Самое читаемое
-
Сжигают кожу, поражают печень и вызывают рак: как понять, что в овоще есть пестицид
- Тайна нового "перевала Дятлова": был липкий туман, медведи бросались под поезда
- После долгой болезни умер известный актер
- Уважаемый педиатр годами колол детям физраствор вместо вакцин
- Людоед и его жена: что стало с делом краснодарских каннибалов
Вести.Экономика
-
Кошелек для БРИКС: страны группы создают единую платежную систему
- Топ-10 самых богатых семейных кланов США
- Геополитика создает условия для идеального шторма
- 5 посмертных скандалов Каддафи и западных стран
- CBO: США не могут сократить госдолг и дефицит бюджета за счет роста экономики
Вести.Hi-tech
-
"Фейскоин" Цукерберга посоперничает с Gram Дурова
- Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
Авто.Вести.Ru
-
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России
- Легализацией переделок автомобилей займутся спецлаборатории
- Превратившись в грузовик, обновленный УАЗ "Хантер" еще и подорожал
- Озвучены тарифы на изготовление номерных знаков
- Названы комплектации обновленного Nissan Qashqai для России
Недвижимость
-
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет
- За неправильный ремонт могут изъять квартиру
- Что ждет россиян после дачной амнистии
- В Новосибирске продают отель для тайных желаний
- Каким должно быть идеальное жилье для москвича
- Банкиры рассказали, кому одобряют ипотеку
Вести.Медицина
-
8 типов рака, которым болеют молодые
- Черный чай: польза для здоровья и возможные риски
- Говорят ученые: после 50 лет алкоголь становится менее вредным
- Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность
- От десертов на диете не нужно, и даже нельзя, отказываться
Вести в 20.00
-
Как поменяется жизнь россиян с 1 марта
- "Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом
- Универсиада в Красноярске стала рекордной по числу участников
Вести-Москва
-
Скорость, качество и дресс-код: правила работы управляющих компаний меняются
- Штраф за 5 секунд на "вафельнице": как не попасть на тысячу
- Две поругавшиеся пассажирки устроили в метро газовую атаку
- Ошибки GPS: водителям пришли штрафы за оплаченную парковку
- Масленица уже в Москве: стартовал самый вкусный фестиваль
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Второй случай в мире: родились невероятно редкие близнецы
- Она существует: найдены новые доказательства реальности Планеты X
- Новый мобильный биопринтер напечатает кожу прямо поверх раны
- Если кошка "невротик", то, вероятно, таков и её хозяин
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
"Крах во всех смыслах": судьба Ольги Будиной
- Известная актриса призналась, что влюбилась в Машкова с первого взгляда
- Родня нигерийского принца не признает его русскую вдову
- Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
- Шаманам, которые сожгли туши верблюдов, грозит до 5 лет тюрьмы
- Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка