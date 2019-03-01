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1 марта 201921:00 Салима Зариф

Веселый вдох, невеселый выдох: чем дышал убийца двух человек на Невском

Новое увлечение городской молодежи уже привело к трагедии. На днях, надышавшись закисью азота, водитель BMW сбил пять человек в центре Санкт-Петербурга. Двое погибли, еще трое до сих пор в больнице с тяжелыми травмами. Почему убийственным веселящим газом открыто торгуют на улицах и в клубах?

Думская улица в ночь с четверга на пятницу — спустя пять дней после трагедии. Снаружи дежурит полиция, и торговцев закисью азота не видно, а вот в клубах шарики указаны прямо в меню — наряду с коктейлями и лимонадами. Всего 100 рублей за штуку.

Однако бармены отказывают: говорят, меню устаревшее, сейчас шарики уже не купить. Если и так, то устарело предложение совсем недавно. Если пройтись по клубной Думской днем, и искать не нужно: под ногами среди окурков кучками валяются сдутые шарики.

"У нас гости постоянно жалуются на шум с улицы. И говорили, что машина прямо под их окнами стояла и продавала эти шарики", — рассказала менеджер отеля Татьяна Богачева.

Шарики уже несколько лет как атрибут клубной культуры.

В шариках — закись азота, газ, который используют для изготовления взбитых сливок, шоколада, а также в качестве наркоза. При вдыхании наступает асфиксия (удушение) и непродолжительное опьянение, похожее на алкогольное или наркотическое.

"Люди стоят, шарики дуют и падают даже от этого. Под шариками могут заходить и неадекватно себя здесь вести. С этими же шариками и заходят. Не всегда можно их речь разобрать. В частности, просят номера ", — говорит администратор одного из отелей.

Дмитрий — завсегдатай ночной Думской. Говорит, что за ночь в среднем выдувает пять-десять шариков, обычно купить их можно свободно.

- Если ты приобретаешь шарики в клубе, то, соответственно, ты не можешь вместе с ним выйти на улицу.

- А почему ты не можешь выйти?

- Охрана не выпустит. Потому что ты можешь быть в невменяемом состоянии, и таким тебя выпустить из клуба не могут. Состояние хуже, чем алкогольное.

BMW Касымова проезжает мимо продавца веселящего газа, водитель уже запасся шариком. Он сворачивает с Думской, пара плавных поворотов и перед тем, как выехать на Невский, это четко фиксируют камеры, затягивается закисью азота. И вот здесь он теряет самоконтроль. На огромной скорости внедорожник влетает на тротуар, люди разлетаются словно кегли. Полиции Мурад Касымов скажет: "После шарика меня выключило, я в шоке".

Последствия смертельного заезда еще не успели устранить. В кафе на Невском разбиты витрины, выбиты двери. Петербуржцы несут на место трагедии цветы, чтобы почтить память погибших. Это 38-летняя москвичка Евгения Корнеенкова и гражданин США Тодд Эшли Кроувел. 40-летний программист из Джорджии, попав однажды в Россию, влюбился в нашу страну.

- Это очень странно, что всегда хотел в Россию и так любил Россию. И в итоге жизнь оборвалась именно там, где он и хотел быть.

Жена Павла Елена до сих пор в реанимации. У нее множественные переломы, травмы внутренних органов и частичная потеря памяти. Они с друзьями через Петербург возвращались в Москву из Франции, где катались на сноубордах. До поезда оставалось пять часов, на Невском искали, где перекусить.

"Я успел какое-то движение сделать в сторону одной ногой, и дальше все переворачивалось вокруг головы. Ко мне подошли прохожие, я попытался встать, они сказали: "Не пытайся даже", но я и не смог…Сейчас я успокоюсь…Мне сказали, что все хорошо, что она не в сознании, но живая", — вспоминает пострадавший Павел Трещев.

Водителю того самого BMW Мураду Касымову — 30 лет, официально он безработный. Водительских прав он лишен с ноября. До этого за два года Касымову выписали 55 штрафов. Презрение к закону, наглость плюс шарики — формула трагедии.

"Закись азота — это то, что помогло спасти миллионы жизней, это первый препарат медицинский, который был применен для наркоза, понимаете? Конечно, мы можем запретить, и, наверное, надо более упорядочить, конечно", — считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Закись азота официально не признана в России наркотиком, хотя попытки ограничить торговлю газом Дума предпринимала несколько раз. Но до сих пор нет решения, которое бы приостановило продажу шариков на улицах и не принесло бы проблем медицине и промышленности. Возможно, теперь оно все же найдется.

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