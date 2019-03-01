Кибератака против России: США не стали уведомлять НАТО

Вашингтон подставил своих военных союзников. США не посчитали нужным уведомить НАТО о кибератаке против России. Согласно сообщениям американских СМИ, "американские хакеры в погонах" атаковали в ноябре 2018 года российское "Агентство интернет-исследований". Кибератака была проведена во время промежуточных выборов в конгресс США.

Один из компьютеров в "Агентстве интернет исследований" через почту был заражен трояном, который вывел из строя жесткие диски на компьютерах в Санкт-Петербурге и зеркала интернет-сайта в Швеции. В НАТО сейчас нет формата обязательного взаимного уведомления государств альянса о проводимых ими наступательных кибероперациях, заявил ТАСС источник в Североатлантическом альянсе.

При этом ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что отдельные натовские государства обладают возможностями для наступательных кибернападений — спонсируемыми правительством официальными или неофициальными группировками хакеров. Глава Североатлантического альянса не исключал, что эти хакеры могут использоваться для операций альянса, но только под политическим контролем и в соответствии с оборонным мандатом организации, в соответствии с международным правом.

НАТО может использовать киберсилы союзников только в рамках собственных миссий и в соответствии со своим мандатом, подчеркнули в Брюсселе. Иные операции находятся в компетенции стран-участниц организации.

Телеканал NBC ранее добавил, что президент США Дональд Трамп лично одобрил кибератаку военных США против российского "Агентства интернет-исследований". Белый дом отказался давать официальные комментарии относительно американских кибератак против России. Но представитель киберкомандования Пентагона заявил, что оборонное ведомство США продолжит работать в рамках общеправительственного усилия по защите американских выборов и демократических институтов от "иностранного пагубного влияния".

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что из США на Россию постоянно идет множество кибератак.