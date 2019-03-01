Кубок Гагарина. "Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Металлургом"

В Уфе прошел матч 1/8 финала Кубка Гагарина. "Салават Юлаев" принимал магнитогорский "Металлург" и выиграл 5:1. Уфимцы вышли вперед в серии 2:1.

Судьба матча решилась в первом периоде. В первые пять минут Линус Умарк, Теему Картикайнен и Александр Кадейкин забросили три шайбы в ворота гостей. После чего "Магнитка" заменила вратаря. Василий Кошечкин уступил место Артему Загидуллину. На 13 минуте Максим Рыбин довел счет до 4:0, а перед первым перерывом пятую шайбу забросил Йонас Кемплайнен. Игра была сделана.

В конце встречи Дмитрий Зайцев отыграл одну шайбу. Но это помогло "Металлургу" избежать разгрома, но не поражения. "Салават Юлаев" выиграл 5:1 и ведет в серии 2:1. Четвертый матч пройдет в Уфе в воскресенье.