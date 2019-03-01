Стали известны зарплаты российских чиновников

Среднемесячная зарплата российский чиновников в прошлом году составляла 126,6 тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше, чем в 2017 году. Таковы данные Росстата.

Из опубликованной информации следует, что в России более 38 тысяч федеральных чиновников. Самую высокую зарплату — 240 тысяч рублей — получают сотрудники аппарата правительства. В администрации президента зарабатывают чуть меньше – 236 тысяч рублей в месяц. В Государственной думе и Совете Федерации получают ежемесячно по 158 тысяч и 186 тысяч рублей соответственно.

Среди министерств и ведомств больше всего получают сотрудники Федерального казначейства (159 тысяч рублей), министерства иностранных дел (151 тысяча рублей) и Федеральной налоговой службы (144 тысячи рублей). Меньше всего зарабатывают служащие Федерального архивного агентства (63 тысячи рублей) и Федерального агентства по недропользованию (62 тысячи рублей).

В данные Росстата не включены доходы сотрудников надзорных органов и силовых ведомств.