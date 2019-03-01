Индия и Пакистан остановились в шаге от войны

В конфликте Индии и Пакистана, похоже, наступила некоторая разрядка. Несколько часов назад Исламабад в знак доброй воли освободил индийского пилота. Он был захвачен на днях после воздушного боя, где Нью-Дели потерял два боевых самолета. Помочь нормализовать отношения между двумя ядерными державами готова Москва. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сбитого во время выполнения задания и взятого в плен пилота индийских ВВС Вартхамана Абхинандана из пакистанского плена родина встречает как героя. Именно он для народа Индии и станет символом этого 4-дневного противостояния в Джамму и Кашмире. "Мы хотим встретить его! Он наш герой!" – говорит один из встречающих.



Вернуть захваченного пилота накануне пообещал премьер-министр Пакистана в качестве жеста доброй воли. У пропускного пункта толпа ждала с утра до захода солнца. Выдачу переносили несколько раз, и только поздней ночью он появляется с пакистанской стороны в сопровождении дипломата и офицера. Улыбается и с надеждой смотрит в сторону Индии. Военные на границе обмениваются документами, вся процедура транслируется в прямом эфире.

Возвращение пленного пилота было первым и главным условием со стороны Индии. Все эти дни армии двух стран находились в полной боевой готовности. Военные и гражданские власти не скрывают удовлетворения решением Исламабада.

"Не стоит меряться и состязаться, кто сделал первым правильный шаг. В сложившейся ситуации, это было единственное разумное решение, чтобы избежать эскалации конфликта", — заявил Манодж Джоши, эксперт по программам национальной безопасности.

Спустя двое суток после активной фазы стороны пытаются выяснить, кто же вышел победителем из этого конфликта. И Индия, и Пакистан уверяют, что сбили как минимум по два самолета противника. И если доказательством сбитого индийского самолета служил пленный пилот, то и индийские военные продемонстрировали обломки крыла пакистанского F-16. Уступать лавры победителя не хочет ни одна сторона.

"События последних дней в очередной раз продемонстрировали силу наших вооруженных сил. Это сблизило наш народ. То, как люди поддерживают нашу армию, — просто невероятно, и за это я преклоняюсь перед каждым гражданином Индии!" – заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Судя по сообщениям, которые приходят из Джамму и Кашмира сейчас ситуация на границе вернулась к своему предыдущему состоянию, когда стороны продолжают обмениваться выстрелами из всех видов оружия и обвинять друг друга в провокациях.

На четвертый день кризиса Индия и Пакистан вынуждены признать: это было самое серьезное противостояние двух ядерных державых за последние 20 лет. Несмотря на внешнее снижение градуса, политического выхода из конфликта Джамму и Кашмира на данный момент нет ни в Нью-Дели, ни в Исламабаде.