"Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом

В Приморье около 100 белух и косаток остаются в так называемой "китовой тюрьме". 1 марта сотрудники Генпрокуратуры и представители Минприроды побывали в бухте Средняя, где уже несколько месяцев держат животных. Специалисты единодушны в том, что морских обитателей необходимо освободить. В отношении четырех компаний, которые поместили китов в тюремные камеры, возбуждены административные дела.

"Китовая тюрьма" — несколько десятков белух содержат в открытых вольерах-клетках. Гигантов-косаток поместили в закрытые клетки, чтобы не пострадали огромные спинные плавники. Косатки, в отличие от белух, чувствительны к холоду.

Внешне косатки выглядят вполне здоровыми, хотя даже неспециалисту понятно, что никакие вольеры не заменят им настоящего, дикого моря, где эти животные могут за один день преодолеть расстояние в десятки и даже сотни километров.

На первый взгляд, у животных все неплохо — кормят три раза в день сельдью, навагой, лососем. В зависимости от погоды уходит 50-60 кг рыбы в сутки. Однако ученые говорят, что ни косаткам, ни белухам здесь не место.

"Размеры вольеров совершенно не соответствуют животным, которые там содержатся. При обследовании мы выяснили, что в вольерах находился лед. И это привело к тому, что на коже у косаток были обморожения", — рассказывает Татьяна Денисенко, доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина.

В органы прокуратуры на руководство Центра адаптации морских млекопитающих — по сути, места передержки живого товара перед отправкой покупателям — поступило около 2 тысяч жалоб.

"В еженедельном режиме наши коллегии выходят на место в этот временный центр содержания. Понятно, что это не те условия, в которых им было бы вольготно", — говорит Александр Куренной, начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ.

Теперь на входе в вольеры всем посетителям дезинфицируют обувь. Прикасаться к животным можно только в перчатках. Меры безопасности усилены, но несколько млекопитающих недавно пропали.

"Все белухи ушли через разрыв в ограждениях. Что касается косатки, это я комментировать не буду, потому что это в интересах следствия", — заявил Андрей Насонов, старший тренер адаптационного центра.

Разбирательства ведут сразу несколько ведомств: полиция, ФСБ, Следственный комитет и прокуратура. Предпринимателей подозревают в незаконном промысле и ненадлежащих условиях содержания млекопитающих.

"Всех, конечно, поразили огромные квоты. За 4 года никому из большого числа организаций разрешения не выдавались, и вдруг в данном конкретном было дано разрешение, да еще и на астрономическое количество животных", — объясняет Лев Мухаметов, ведущий специалист Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Главный вопрос сейчас — как спасти почти сотню морских животных.

"У них уже сложились нормальные социальные связи, и этими группами они могут быть выпущены. В мире вообще нет ни одного неудачного опыта выпуска касаток на волю", — считает Дмитрий Лисицын, эколог, зоозащитник, председатель Совета региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

Есть и те, кто считает, что млекопитающие уже привыкли к человеку и не смогут больше жить самостоятельно.

"Зачастую, после выпуска в дикую природу они приходят к местам обитания людей и выпрашивают эту рыбу. Они далеко не уходят от человека, так как привыкли к нему", — объясняет ветеринарный врач Иван Белокобильнский.

Но пока вопрос, что делать с животными, остается открытым.