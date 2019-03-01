США готовы снабжать венесуэльскую оппозицию оружием из Восточной Европы

США хотят вооружить боевиков, чтобы дестабилизировать ситуацию в Каракасе и в дальнейшем свергнуть режим Николаса Мадуро. Для этого Вашингтон готовит переброску оружия из Восточной Европы, рассказал Сергей Лавров. Глава МИД РФ сегодня принял вице-президента Венесуэлы Делси Родригес и подтвердил, что Россия готова подключиться к усилиям международных посредников по диалогу в Боливарианской республике.

В особняке приемов МИД сегодня важнейший гость — впервые с начала кризиса в Венесуэле Россию посещает высокопоставленный политик Боливарианской республики. В Москву приехала вице-президент Родригес — второе лицо страны после президента Мадуро.

Очередь из журналистов показывает, как высок интерес к этой встрече. Венесуэльский корреспондент увлеченно выходит в прямой эфир еще до того, как министр и вице-президент успели пожать друг другу руки. Делси Родригес передает Владимиру Путину благодарность от президента Мадуро за поддержку. В Москве и в Каракасе уверены, что силового решения у конфликта быть не может. Хотя, как стало известно, США готовы вооружать оппозицию.

"США планируют закупить в одной из стран Восточной Европы стрелковое оружие, минометы, переносные зенитные ракетные комплексы, ряд других видов вооружений и переправить это поближе к Венесуэле с помощью авиакомпании одного из наиболее послушного, а вернее — абсолютно послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Делси Родригес рассказывает, как ее страну пытаются задушить экономическими санкциями.

"США просто крадут наши активы. Это вооруженный грабеж. У нас есть деньги для оплаты продуктов, но из-за морской блокады ничего привезти. Они настолько нетерпимы, что искусственно создают кризис", — рассказывает Делси Родригес, исполнительный вице-президент Венесуэлы.

Вице-президент напоминает о венесуэльском золоте, стоимостью более чем миллиард долларов, что хранилось в Банке Англии, и теперь попросту присвоено Лондоном. Чтобы такого не произошло и с нефтяными активами, президент Мадуро переводит штаб-квартиру государственной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву.

В свою очередь Россия готова оказывать и гуманитарную, и дипломатическую помощь. Накануне США внесли в Совбез ООН резолюцию, прямо призывающую провести в стране новые выборы. Россия и Китай воспользовались своим правом вето.

"Если бы эта резолюция была принята, это был бы первый в истории случай, когда Совет Безопасности снял бы с должности одного президента и назначил другого. Это что — мировая демократия в действии? Неужели вы не понимаете, что это юридически безграмотно и ничтожно? Это что такой тонкий троллинг над Совбезом ООН?" — возмущается Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.

"Коррумпированный режим Мадуро вызвал экономический коллапс, который поставил под угрозу мир и безопасность во всем регионе. Настало время для мирной передачи власти в руки демократии", — заявляет Эллиот Абрамс, специальный представитель США по Венесуэле.

"Вы сначала создаете колоссальные гуманитарные проблемы, а потом призываете мир их решить. Наши американские коллеги, похоже, забыли, что такое международное право", — парирует Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.

Но не прошел и российский вариант резолюции, а ведь в нем говорилось о целостности и независимости Венесуэлы. Проголосовав против, остальные члены Совбеза ООН еще раз показали, что они не заинтересованы ни в том, ни в другом.