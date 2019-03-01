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1 марта 201921:25 Татьяны Ремезова

Горячие вафли, сантехник в бахилах и письма счастья: вся палитра мартовских новшеств

С первым днем весны в жизни россиян многое поменялось. Настолько многое, что перемены коснутся практически каждого из нас. Строительство дач теперь будет происходит по новым правилам, сантехники станут оперативнее, на товарах появятся особые метки, а уличные камеры теперь фиксируют еще один вид нарушений.

Кардинальные перемены — для дачников. До сегодняшнего дня строить и регистрировать дом на загородном участке можно было по упрощенной схеме. Теперь новое строительство необходимо согласовывать заранее. Цель одна: чтобы на месте СНТ не вырастали мегаполисы из небоскребов.

"У нас на земельных участках, не предназначенных для многоквартирного строительства индустриального жилья, строились дома. Они являлись самостроем. Те обманутые люди, которые были, покупая квазиквартиры на земле, которая не предназначена под многоквартирное жилье, во-первых, не были обеспечены ни социальной инфраструктурой, ничем совершенно. И потом в большинстве случаев эти строения сносились по решению суда", — пояснил замминистра российского строительства Никита Стасишин.

Уведомление о строительстве нужно подавать в местную администрацию дважды — до и по окончании стройки. Но еще до начала работ для каждого участка должен быть оформлен градостроительный регламент с допустимыми параметрами дома. Без него строить нельзя. Общие ограничения таковы: высота частных загородных домов не должна превышать 20 метров, в них должно быть не более трех этажей.

Всех дачников разделят на садоводов и огородников. Садоводам строить можно, огородникам — нельзя. Но касается это только жилья. Гараж, баня, беседка или сарай — не в счет.

Новая эра с марта наступает и в жизни коммунальщиков. Стоит ли надеяться, что на помощь теперь будет приходить исключительно вежливый сантехник?

Вежливость — теперь визитная карточка диспетчера. Гарантированный ответ на вызов в течение 5 минут или обратный звонок в течение 10. Будет вестись аудиозапись разговора и электронный журнал обращений. Если требуется визит мастера, хозяину квартиры должны сообщить время и фамилию. Специалист обязан иметь удостоверение, инструменты и даже одноразовые бахилы. Жесткий регламент и по срокам работ.

"На локализацию аварии внутри многоквартирного дома отводится 30 минут, на устранение всей аварии — до трех дней доходит. Но при этом, например, если эта авария нарушила работу мусоропровода, то это два часа. И крайне важно, чтобы работы проводились именно в рабочие часы, а не в ночное время, чтобы не нарушить право граждан на тишину", — поясняет заместитель директора департамента ЖКХ Минстроя Ольга Олейникова.

В Москве автомобилистами с началом весны начнут приходить новые письма счастья за выезд и остановку на вафельной разметке – это желтая клетка, которой разлиновывают загруженные перекрестки. Пять секунд разрешено находится на "вафле", чтобы не нарваться на штраф в 1000 рублей.

И еще. В России с 1 марта вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий.

Вместо бумажной акцизной марки — цифровой код. И по такому же принципу скоро будут маркировать одежду. обувь, духи и электронику.

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