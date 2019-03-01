Полсотни кошек и собак, мухи, тараканы и четверо детей в одной квартире. Куда деваться соседям?

В подмосковной Балашихе десятки жителей одной из многоэтажек вынуждены покинуть свои квартиры. Сам дом не ветхий и не аварийный. Просто в нем поселилась семья с полусотней кошек и собак. Вместе с ними в подъезде появились тараканы, мухи и резкий запах. Призвать соседей к порядку не могут даже чиновники и полицейские.

Разговор не получился. Константин Мальцев бросился на соседей с кулаками, но соседям все же удалось зайти в его квартиру. Так супруги Мальцевы живут с четырьмя детьми много лет: мебель сломана, на полу гниет мусор, тараканы и мухи даже зимой.

- Вонь в подъезде, просто невозможно зайти!

Вместе с людьми в комнатах живут двадцать четыре собаки и столько же кошек. У соседей внизу с потолка текут нечистоты.

- Антисанитария полная! У них испражняются собаки и кошки в квартире!

Половина подъезда съехала, не выдержав лая, запаха и насекомых, которые расползлись по всему подъезду.

"Это толпища, это потоки тараканов! Я дома не могу оставить ни посуду, ничего!" – возмущается жительница Татьяна Пушкарева.

Свалка в четырехкомнатной муниципальной квартире. Двое взрослых не работают и пьют. Но Мальцевых администрация даже на учет не поставила как неблагополучных.

— А вы сами как питаетесь? — Как-как? Нормально! — Что едите? — Ну, как чё? Чай у меня постоянно!

Долг за квартиру — миллион рублей. Но у коммунальщиков претензий тоже нет. "Они свет воруют! – рассказывает Инга Соткина. — Вечером открывают окно и подсоединяются к вывеске с называнием улицы".

Четверо детей, со слов родителей, учатся, но вот в учебный день один из сыновей дома, двое других бродят по улице. Где старшая дочь, вообще неизвестно. "Дети выходят гулять — с балкона прыгают, на козырек вылезают, всегда не одеты, не накормлены", — рассказывает Татьяна Пушкарева.

Жильцы дома и уполномоченные по правам ребенка пытались лишить супругов Мальцевых родительских прав, но получили отказ из-за отсутствия оснований.

"Условия антисанитарии, которые присутствуют в этой квартире, плюс злоупотребляющие алкогольными напитками родители — это все не входит в перечень социально опасных условий для ребенка", — говорит уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Дети спят на полу, бродят по улицам голодные, плохо одеты. Органы опеки об этом знают, но не вмешиваются. Хотя иногда детей изымают из просто небогатых семей. Холодильник не забит продуктами — и это может стать поводом взять семью под контроль. Тут еды вообще нет, в комнатах горы мусора, стая собак, но опека молчит. В администрации Балашихи существует целый отдел по делам семьи. Чем он занимается — это вопрос, если четверо школьников Мальцевых продолжают жить как в хлеву.

Только после приезда журналистов в злополучный дом, наконец, примчались чиновники, но только из жилищной комиссии. Едва переступив порог квартиры, тут же выскочили на улицу. Отдышались, почитали документы и развели руками.

"Здесь зарегистрированы дети, и просто так их, к сожалению, выписать никто не может", — поясняет начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации Балашихи Сергей Кривошеев.

Официальные лица уехали, а жильцы дома остались. К кому еще обратиться, они не знают.