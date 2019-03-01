Госдеп выступил с заявлением по Венесуэле, Китаю и России

США начинают угрожать. Вашингтон убеждает Россию и Китай в том, что Москве и Пекину удастся получить обратно свои инвестиции в Венесуэлу, только если Николас Мадуро уйдет. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

При этом американский дипломат уверен в том, что Китай и Россия не будут увеличивать финансовую поддержку Венесуэле. Но политическая и дипломатическая поддержка Москвы и Пекина Каракасу помогает действующему президенту Николасу Мадуро, отмечает представитель Госдепа США. Эллиот Абрамс подтвердил, что ведет прямые переговоры с российской стороной, сообщает ТАСС.

При этом Абрамс добавил, что Кремль ошибается, думая, что США готовят военную интервенцию для решения проблемы Венесуэлы. Но Вашингтон продолжит оказывать экономическое и политическое давление на Каракас, чтобы поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы.

США не против гуманитарной помощи Венесуэле от России, но против помощи через Мадуро. По мнению Абрамса окружение Мадуро использует эту помощь как политическое оружие. США ввели новые визовые запреты на въезд для десятков приближенных к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро чиновников и членов их семей.

Вскоре после приведения Николаса Мадуро к присяге в Венесуэле начались акции протеста против него. При этом Николас Мадуро победил на президентских выборах, которые венесуэльская оппозиция проигнорировала.

США и ряд стран Запада признала самозванца Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. При этом США арестовала венесуэльские авуары в американских банках. Доступ к этим деньгам получил самозванец Гуайдо. В Лондоне тем временем был арестован золотой запас Венесуэлы. Присвоив миллиарды Каракаса, США решили купить на них оружие для венесуэльской оппозиции в Восточной Европе, а также оказать венесуэльскому народу помощь на несколько миллионов.

Первый такой гуманитарный конвой должен был прорвать венесуэльскую границу. Когда же границу пересечь не удалось, то венесуэльские оппозиционеры сами же сожгли всю гуманитарную помощь на пограничном мосту.

Мадуро назвал главу парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо марионеткой США. Президент Венесуэлы разорвал дипотношения с США и Колумбией.