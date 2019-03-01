Ученые предрекают исчезновение облаков из-за глобального потепления

Исследователи делятся неутешительными прогнозами – в ближайшие 100 лет наша планета может лишиться слоисто-кучевых облаков, которые защищают Землю от перегрева. Это может случиться в результате глобального потепления, сообщает Nature.

Ученые отмечают, что из-за роста концентрации углекислого газа в атмосфере облака могут исчезнуть.

"Кризис наступит, если уровень содержания СО2 превысит 1200 ppm. Сейчас этот показатель составляет 400 ppm", — пишут климатологи.

Последствия исчезновения облаков приведут к катастрофе – температура на Земле повысится в среднем на 8 градусов по Цельсию, случатся засухи, многие виды животных и растений вымрут. Кроме того, из-за жары различным болезням будет проще распространяться, что может привести к эпидемиям.

Исследователи отмечают, что слоисто-кучевые облака появятся вновь, только если концентрация кислорода окажется ниже того уровня, на котором впервые возникла нестабильность.