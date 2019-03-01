Лыжник Устюгов: Клебо разобрался со мной как с ребенком

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свое выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде.

На последний этап Устюгов ушел в одно время с норвежцем Йоханнесом Клебо, но борьбы не получилось. Норвежец сумел оторваться от россиянина и финишировал с опережением в 38,8 секунды.

"Сегодня он разобрался со мной как с ребенком, — заявил Устюгов, которого цитирует ТАСС. — Клебо — тактик, знает как бороться. Когда мы ушли на первый подъем, он выскочил вперед, притормозил меня. Это тактические моменты, он сильный в тактике, будем учиться".

Напомним, российская команда, за которую выступали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Устюгов, в итоге завоевала серебро. Ранее между Клебо и Устюговым произошел конфликт, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. После финиша в эстафете спортсмены пожали друг другу руки.