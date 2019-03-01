Новости Спорт

Все видео этой рубрики
1 марта 201920:37

Лыжник Устюгов: Клебо разобрался со мной как с ребенком

EPA

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свое выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде.

На последний этап Устюгов ушел в одно время с норвежцем Йоханнесом Клебо, но борьбы не получилось. Норвежец сумел оторваться от россиянина и финишировал с опережением в 38,8 секунды.

"Сегодня он разобрался со мной как с ребенком, — заявил Устюгов, которого цитирует ТАСС. — Клебо — тактик, знает как бороться. Когда мы ушли на первый подъем, он выскочил вперед, притормозил меня. Это тактические моменты, он сильный в тактике, будем учиться".

Напомним, российская команда, за которую выступали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Устюгов, в итоге завоевала серебро. Ранее между Клебо и Устюговым произошел конфликт, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. После финиша в эстафете спортсмены пожали друг другу руки.

Сейчас

21:10

Пьяного Александра Емельяненко задержали в Кисловодске

18:29

Стокгольмский суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России

18:19

США расширили антивенесуэльские санкции

18:06

Умер Коля Кузнецов, чью мечту исполнил президент

16:53

Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией

16:26

Каракас готов предоставить Москве нефть

13:36

Песков отреагировал на заявление Лукашенко по объединению

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Индия и Пакистан остановились в шаге от войны

Индия и Пакистан остановились в шаге от войны

47 минут назад
США готовы снабжать венесуэльскую оппозицию оружием из Восточной Европы

США готовы снабжать венесуэльскую оппозицию оружием из Восточной Европы

52 минуты назад
Скончавшаяся в психбольнице шестиклассница росла в нормальной семье и хорошо училась

Скончавшаяся в психбольнице шестиклассница росла в нормальной семье и хорошо училась

46 минут назад
Пьяного Александра Емельяненко задержали в Кисловодске

Пьяного Александра Емельяненко задержали в Кисловодске

42 минуты назад
"Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом

"Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом

1 час назад
Экстремальный туризм для экстремально богатых: кто торгует адреналином

Экстремальный туризм для экстремально богатых: кто торгует адреналином

1 час назад
Стали известны зарплаты российских чиновников

Стали известны зарплаты российских чиновников

2 часа назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

25.02.2019 09:22
Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией

Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией

4 часа назад
Арест в Швеции: предполагаемый российский шпион спрятался под одеяло

Арест в Швеции: предполагаемый российский шпион спрятался под одеяло

3 часа назад
"Они меня точно убьют": 15-летний немец попросил Путина о помощи

"Они меня точно убьют": 15-летний немец попросил Путина о помощи

5 часов назад
Универсиада. Российские хоккеисты обыграли словаков

Универсиада. Российские хоккеисты обыграли словаков

2 часа назад
FT оценил провал Порошенко и перспективы Тимошенко и Зеленского

FT оценил провал Порошенко и перспективы Тимошенко и Зеленского

3 часа назад
Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

4 часа назад
Рубль в марте: будет отступать, но без спешки

Рубль в марте: будет отступать, но без спешки

10 часов назад
Веселый вдох, невеселый выдох: чем дышал убийца двух человек на Невском

Веселый вдох, невеселый выдох: чем дышал убийца двух человек на Невском

57 минут назад
Госдеп выступил с заявлением по Венесуэле, Китаю и России

Госдеп выступил с заявлением по Венесуэле, Китаю и России

1 час назад
Москва не признает решение Гааги по иску "Нафтогаза"

Москва не признает решение Гааги по иску "Нафтогаза"

1 час назад
Лыжник Устюгов: Клебо разобрался со мной как с ребенком

Лыжник Устюгов: Клебо разобрался со мной как с ребенком

1 час назад
Хамза бен Ладен лишен саудовского подданства

Хамза бен Ладен лишен саудовского подданства

1 час назад
Кибератака против России: США не стали уведомлять НАТО

Кибератака против России: США не стали уведомлять НАТО

1 час назад
Идею госрегулирования ставок эквайринга никто не поддержал

Идею госрегулирования ставок эквайринга никто не поддержал

2 часа назад
За русскую речь на Украине дают срок в 10 лет

За русскую речь на Украине дают срок в 10 лет

2 часа назад
124
Климкин пригрозил России Бермудским треугольником, но в другом месте

Климкин пригрозил России Бермудским треугольником, но в другом месте

2 часа назад
Умер Коля Кузнецов, чью мечту исполнил президент

Умер Коля Кузнецов, чью мечту исполнил президент

3 часа назад
Москва и Вашингтон договорились о снижении стоимости виз

Москва и Вашингтон договорились о снижении стоимости виз

3 часа назад
На Мертвом море впервые за долгое время построят отель

На Мертвом море впервые за долгое время построят отель

3 часа назад
Эмоциональный крымчанин атаковал Шеремета слюной и зеленкой

Эмоциональный крымчанин атаковал Шеремета слюной и зеленкой

3 часа назад
"Как фильм ужасов": откровения выжившей на бурятском "перевале Дятлова"

"Как фильм ужасов": откровения выжившей на бурятском "перевале Дятлова"

3 часа назад
Ошибки GPS: водителям пришли штрафы за оплаченную парковку

Ошибки GPS: водителям пришли штрафы за оплаченную парковку

3 часа назад
"Яндекс.Телефону" пришлось стать дешевле

"Яндекс.Телефону" пришлось стать дешевле

4 часа назад
Дерев дал показания на Арашуковых и был освобожден

Дерев дал показания на Арашуковых и был освобожден

4 часа назад
Российские лыжники выиграли серебро в эстафете

Российские лыжники выиграли серебро в эстафете

4 часа назад
Симоньян призналась Скабеевой, что живет без феминизма и зарплаты

Симоньян призналась Скабеевой, что живет без феминизма и зарплаты

5 часов назад
Tesla запускает в продажу новые версии "трешки", но закрывает все магазины

Tesla запускает в продажу новые версии "трешки", но закрывает все магазины

5 часов назад
Судьба и "Триумф" Глюкозы. Билет в шоу-бизнес спас юную пацанку от смерти

Судьба и "Триумф" Глюкозы. Билет в шоу-бизнес спас юную пацанку от смерти

6 часов назад
Крупнейший в Европе офис нашли в Москве

Крупнейший в Европе офис нашли в Москве

6 часов назад
Погода выходных: постоянство изменчивости

Погода выходных: постоянство изменчивости

6 часов назад
Украинские националисты угрожают Жванецкому из-за ордена Путина

Украинские националисты угрожают Жванецкому из-за ордена Путина

7 часов назад
Превратившись в грузовик, УАЗ "Хантер" еще и подорожал

Превратившись в грузовик, УАЗ "Хантер" еще и подорожал

8 часов назад
Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность

Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность

8 часов назад
Легализацией переделок и доработок автомобилей займутся спецлаборатории

Легализацией переделок и доработок автомобилей займутся спецлаборатории

9 часов назад
15 любимых котов из российских мультфильмов

15 любимых котов из российских мультфильмов

11 часов назад
СМИ: в WhatsApp появится встроенная криптовалюта

СМИ: в WhatsApp появится встроенная криптовалюта

11 часов назад
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России

Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России

11 часов назад
Топ-10 самых богатых семейных кланов США

Топ-10 самых богатых семейных кланов США

15 часов назад
Владислав Листьев. Неоконченное расследование. Смотрите в выходные на "России 24"

Владислав Листьев. Неоконченное расследование. Смотрите в выходные на "России 24"

19 часов назад
1 046
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50
1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

27.02.2019 19:59
На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

26.02.2019 10:05