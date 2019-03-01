Скончавшаяся в психбольнице шестиклассница росла в нормальной семье и хорошо училась

Скончавшаяся в приемном покое калининградской психиатрической больницы 15-летняя девочка хорошо училась и воспитывалась в нормальной семье, подчеркнула уполномоченная по правам ребенка в самом западном регионе России Ирина Ткаченко.

Шестиклассницу из города Гусев доставили в областную психбольницу в начале февраля. Ей поставили связанный с психическим расстройством диагноз, сообщает РИА Новости. Из Калининградской облпсихбольницы девочку перенаправили в лечебное заведение в поселке Прибрежном. Здесь в приемном покое она и умерла. Судебно-медицинская экспертиза установила, что девочка-подросток скончалась из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

До оглашения итогов расследования преждевременно искать причины, из-за которых девочка заболела. Считает калининградский детский омбудсмен Ирина Ткаченко.

При этом Ткаченко подчеркнула: если ребенку некачественно оказали помощь, в том числе не смогли диагностировать или неправильно диагностировали заболевание, то при чем здесь школа?

"А вот если психиатрия будет подтверждена, то тогда — да, нужно будет искать этому причины, — отметила Ирина Ткаченко. — И в том числе в школе и в семье".

Самочувствие девочки ухудшалось с начала 2019 года. Девочка жаловалась на ухудшение слуха и зрения, у нее отказали ноги. Медики заподозрили у подростка тяжелую депрессию и отправили в психбольницу.

Проверку исполнения законодательства об охране здоровья детей, а в частности, медицинской помощи при обращении в медицинские организации проведет прокуратура Калининградской области.