В Индии наркозависимые попугаи уничтожают местные фермы

Фермеры из индийского штата Мадхья-Прадеш бьют тревогу – их маковые поля атакуют наркозависимые попугаи, которые разоряют посевы, содержащие психоактивное вещество. Для местных фермеров выращивание мака – основной источник заработка, сообщает NDTV.

Несчастные фермеры не знают, как бороться с попугаями. Местные власти никак не могут им помочь. Земледельцы пробовали отпугивать птиц петардами, однако "налетчиков" оказалось слишком много.

По словам фермеров, попугаи разоряют их поля по 30-40 раз на дню.

"В одном цветке мака содержатся 20-25 граммов опиума. Попугаи выдирают цветки с корнем. Эта ситуация губительна для производства. Наша работа превратилась в хаос", — рассказал один из фермеров.

Общая территория маковых посевов в провинции Мадхья-Прадеш составляет более 40 гектаров земли.