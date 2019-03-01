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1 марта 201920:58

Биопринтер научили создавать кожу прямо на ране

Фото andreas160578/pixabay.com.

Американские ученые спроектировали инновационный биопринтер, который умеет синтезировать новую кожу прямо на ране. Слой за слоем. Эта новая технология может прийти на смену болезненным процедурам по пересадке кожи, после которой на теле человека остаются шрамы, сообщает Nature.

Биопринтер устроен следующим образом — образцы клеток больного размножают в специальной лаборатории, после чего их загружают в аппарат, который содержит два вида гидрогеля (с фибробластами и кератиноцитами).

После этого печатающие головки наносят новые клетки на участок повреждения. В результате этого нормальная структура кожи восстанавливается гораздо быстрее, чем естественным путем.

Исследователи утверждают, что изобретенный ими биопринтер удешевит, а также ускорит лечение после ожогов и других кожных травм.

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