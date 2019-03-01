Пьяного Александра Емельяненко задержали в Кисловодске
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вновь оказался в центре скандала. На этот раз он был задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после того, как в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП.
Как сообщают "Вести. Дежурная часть" со ссылкой на СМИ, Емельяненко припарковал свой золотой "Мерседес" на пешеходном переходе и был сильно возмущен, когда инспекторы попытались эвакуировать машину. Сначала он, якобы, оскорблял инспекторов, а затем сел за руль и пытался скрыться. В итоге — устроил ДТП еще с двумя автомобилями. Для задержания бойца смешанных единоборств, судя по кадрам, снятым очевидцами, понадобилось больше 10 сотрудников полиции.
Сообщается, что автомобиль Емельяненко уже изъяли и поместили на штрафстоянку. Самому скандалисту теперь грозит лишение права управления автомобилем на срок до двух лет и крупный штраф
Напомним, что Александр Емельяненко уже не раз оказывался в центре скандалов. В 2015 году его осудили за сексуальное насилие над домработницей, а ранее он скрывался от следствия и был пойман, когда на своей машине въехал в столб в Тамбовской области.
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