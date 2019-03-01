Действующий чемпион КХЛ "Ак Барс" в шаге от вылета в первом раунде плей-офф

Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" в шаге от вылета из нынешнего розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В пятницу казанцы на проводили третью встречу против омского "Авангарда" и потерпели третье поражение в серии.

После двух матчей в Балашихе противостояние переехало в Казань. Но это не могло чемпиону, который уступил со счетом 1:4. В составе победителей дубль оформил Денис Зернов (20-я и 36-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Кирилл Семенов (42-я) и Семен Кошелев (47-я). У проигравших отличился Роб Клинкхаммер (16-я).

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу "Авангарда". Четвертый матч пройдет 3 марта в Казани.