"Не пускать быдло в рестораны": к экс-жене депутата пришла слава

Светская львица и экс-жена депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье предлагает не пускать нищебродов в дорогие рестораны.

"Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло", — написала Столье на своей странице в Instagram, но вскоре после поднявшегося скандала стерла пост.

Заявление актрисы возмутило пользователей соцсетей. На странице телеканала "Москва 24" в Twitter, где процитировано высказывание Столье, некоторые предлагают ее "изолировать, чтобы не заразилась простолюдинством", подарить "билет на Колыму" или отправить на общественные работы.