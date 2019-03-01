Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 марта 201922:10

"Не пускать быдло в рестораны": к экс-жене депутата пришла слава

Global Look Press

Светская львица и экс-жена депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье предлагает не пускать нищебродов в дорогие рестораны.

"Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло", — написала Столье на своей странице в Instagram, но вскоре после поднявшегося скандала стерла пост.

Заявление актрисы возмутило пользователей соцсетей. На странице телеканала "Москва 24" в Twitter, где процитировано высказывание Столье, некоторые предлагают ее "изолировать, чтобы не заразилась простолюдинством", подарить "билет на Колыму" или отправить на общественные работы.

Сейчас

23:31

Пожар в дагестанском селе удалось локализовать

22:34

В дагестанском селе загорелись два десятка частных домов

21:10

Пьяного Александра Емельяненко задержали в Кисловодске

18:29

Стокгольмский суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России

18:19

США расширили антивенесуэльские санкции

18:06

Умер Коля Кузнецов, чью мечту исполнил президент

16:53

Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Индия и Пакистан остановились в шаге от войны

Индия и Пакистан остановились в шаге от войны

2 часа назад
США готовы снабжать венесуэльскую оппозицию оружием из Восточной Европы

США готовы снабжать венесуэльскую оппозицию оружием из Восточной Европы

2 часа назад
За беженцами лагеря "Эр-Рукбан" едет колонна автобусов

За беженцами лагеря "Эр-Рукбан" едет колонна автобусов

54 минуты назад
Пьяного Александра Емельяненко задержали в Кисловодске

Пьяного Александра Емельяненко задержали в Кисловодске

2 часа назад
Пожар в дагестанском селе удалось локализовать

Пожар в дагестанском селе удалось локализовать

8 минут назад
Экстремальный туризм для экстремально богатых: кто торгует адреналином

Экстремальный туризм для экстремально богатых: кто торгует адреналином

2 часа назад
Стали известны зарплаты российских чиновников

Стали известны зарплаты российских чиновников

3 часа назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

25.02.2019 09:22
Универсиада. Российские хоккеисты обыграли словаков

Универсиада. Российские хоккеисты обыграли словаков

4 часа назад
Полсотни кошек и собак, мухи, тараканы и четверо детей в одной квартире. Куда деваться соседям?

Полсотни кошек и собак, мухи, тараканы и четверо детей в одной квартире. Куда деваться соседям?

1 час назад
Веселый вдох, невеселый выдох: чем дышал убийца двух человек на Невском

Веселый вдох, невеселый выдох: чем дышал убийца двух человек на Невском

2 часа назад
За русскую речь на Украине дают срок в 10 лет

За русскую речь на Украине дают срок в 10 лет

4 часа назад
201
Климкин пригрозил России Бермудским треугольником, но в другом месте

Климкин пригрозил России Бермудским треугольником, но в другом месте

4 часа назад
Превратившись в грузовик, УАЗ "Хантер" еще и подорожал

Превратившись в грузовик, УАЗ "Хантер" еще и подорожал

10 часов назад
Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

6 часов назад
Рубль в марте: будет отступать, но без спешки

Рубль в марте: будет отступать, но без спешки

12 часов назад
"Йокерит" впервые в серии обыграл московское "Динамо"

"Йокерит" впервые в серии обыграл московское "Динамо"

58 минут назад
"Не пускать быдло в рестораны": к экс-жене депутата пришла слава

"Не пускать быдло в рестораны": к экс-жене депутата пришла слава

1 час назад
Скончавшаяся в психбольнице шестиклассница росла в нормальной семье и хорошо училась

Скончавшаяся в психбольнице шестиклассница росла в нормальной семье и хорошо училась

2 часа назад
Госдеп выступил с заявлением по Венесуэле, Китаю и России

Госдеп выступил с заявлением по Венесуэле, Китаю и России

2 часа назад
Москва не признает решение Гааги по иску "Нафтогаза"

Москва не признает решение Гааги по иску "Нафтогаза"

3 часа назад
"Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом

"Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом

3 часа назад
Лыжник Устюгов: Клебо разобрался со мной как с ребенком

Лыжник Устюгов: Клебо разобрался со мной как с ребенком

3 часа назад
Хамза бен Ладен лишен саудовского подданства

Хамза бен Ладен лишен саудовского подданства

3 часа назад
Кибератака против России: США не стали уведомлять НАТО

Кибератака против России: США не стали уведомлять НАТО

3 часа назад
Идею госрегулирования ставок эквайринга никто не поддержал

Идею госрегулирования ставок эквайринга никто не поддержал

3 часа назад
Умер Коля Кузнецов, чью мечту исполнил президент

Умер Коля Кузнецов, чью мечту исполнил президент

5 часов назад
Арест в Швеции: предполагаемый российский шпион спрятался под одеяло

Арест в Швеции: предполагаемый российский шпион спрятался под одеяло

5 часов назад
Москва и Вашингтон договорились о снижении стоимости виз

Москва и Вашингтон договорились о снижении стоимости виз

5 часов назад
На Мертвом море впервые за долгое время построят отель

На Мертвом море впервые за долгое время построят отель

5 часов назад
"Как фильм ужасов": откровения выжившей на бурятском "перевале Дятлова"

"Как фильм ужасов": откровения выжившей на бурятском "перевале Дятлова"

5 часов назад
Ошибки GPS: водителям пришли штрафы за оплаченную парковку

Ошибки GPS: водителям пришли штрафы за оплаченную парковку

5 часов назад
"Яндекс.Телефону" пришлось стать дешевле

"Яндекс.Телефону" пришлось стать дешевле

5 часов назад
Российские лыжники выиграли серебро в эстафете

Российские лыжники выиграли серебро в эстафете

6 часов назад
Симоньян призналась Скабеевой, что живет без феминизма и зарплаты

Симоньян призналась Скабеевой, что живет без феминизма и зарплаты

6 часов назад
Tesla запускает в продажу новые версии "трешки", но закрывает все магазины

Tesla запускает в продажу новые версии "трешки", но закрывает все магазины

7 часов назад
"Они меня точно убьют": 15-летний немец попросил Путина о помощи

"Они меня точно убьют": 15-летний немец попросил Путина о помощи

7 часов назад
Судьба и "Триумф" Глюкозы. Билет в шоу-бизнес спас юную пацанку от смерти

Судьба и "Триумф" Глюкозы. Билет в шоу-бизнес спас юную пацанку от смерти

7 часов назад
Крупнейший в Европе офис нашли в Москве

Крупнейший в Европе офис нашли в Москве

7 часов назад
Погода выходных: постоянство изменчивости

Погода выходных: постоянство изменчивости

8 часов назад
Украинские националисты угрожают Жванецкому из-за ордена Путина

Украинские националисты угрожают Жванецкому из-за ордена Путина

8 часов назад
Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность

Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность

10 часов назад
Легализацией переделок и доработок автомобилей займутся спецлаборатории

Легализацией переделок и доработок автомобилей займутся спецлаборатории

11 часов назад
15 любимых котов из российских мультфильмов

15 любимых котов из российских мультфильмов

12 часов назад
СМИ: в WhatsApp появится встроенная криптовалюта

СМИ: в WhatsApp появится встроенная криптовалюта

13 часов назад
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России

Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России

13 часов назад
Топ-10 самых богатых семейных кланов США

Топ-10 самых богатых семейных кланов США

16 часов назад
Владислав Листьев. Неоконченное расследование. Смотрите в выходные на "России 24"

Владислав Листьев. Неоконченное расследование. Смотрите в выходные на "России 24"

21 час назад
1 114
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50
1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

27.02.2019 19:59
На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

26.02.2019 10:05