"Сочи" сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с "Локомотивом"

"Сочи" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл ярославский "Локомотив" и сократил отставание. Третья встреча прошла в Сочи и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей первую шайбу забросил Шон Коллинз (29-я минута), а победу принес дубль Андрея Алтыбармакяна (54-я и 62-я). У проигравших отличились Степан Санников (17-я) и Стаффан Кронвалль (34-я).

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Локомотива". Следующий матч пройдет 3 марта в Сочи.