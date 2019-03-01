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Конфликт в Сирии 54 минуты назад

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1 марта 201922:41

Доклад ОЗХО: при химатаке в сирийской Думе использовался хлор

В Гааге представлен окончательный доклад по результатам расследования инцидента 7 апреля 2018 года. Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) назвала вещество, которое было использовано в качестве токсичного химиката. Это, вероятнее всего, молекулярный хлор.

Специалисты миссии посетили место атаки, собрали образцы, опросили свидетелей, сообщает ТАСС. Утверждается, что также был проведен токсикологический и баллистический анализ произошедшего. Доклад сдержит более 100 страниц текста. Он передан через генсека ООН в Совет Безопасности в Нью-Йорк.

О химатаке в Думе 7 апреля 2018 года сообщили "Белые каски". Эта организация известна рядом провокаций с применением химического оружия, ответственность за которое возлагалась на официальный Дамаск. Так было и в этот раз. После заявления "Белых касок" США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Были атакованы штаб Республиканской гвардии Сирии, комплексы ПВО, научно-исследовательский центр в Дамаске, армейские склады и ряд аэродромов, с которых якобы мог взлететь самолет, сбросивший химическую бомбу.

Ночью 14 апреля по Сирии было выпущено 103 крылатых ракеты. Сирийское ПВО сбило 71 из них.

При этом химики из российского Центра по примирению враждующих сторон еще 9 апреля 2018 года провели обследование Думы. Они не нашли в городе следов применения химического оружия. В феврале 2019 года о том, что кадры химатаки в Думе были фейком, заявил продюсер британской телерадиокорпорации Би-би-си.

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