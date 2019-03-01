За беженцами лагеря "Эр-Рукбан" едет колонна автобусов

В Сирии автобусы направились в лагерь "Эр-Рукбан", чтобы приступить к эвакуации беженцев. Этот вопрос обсуждали на заседании координационных штабов России и Сирии. Глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев распорядился обеспечить каждую колонну бригадами медиков.

Как сообщает ТАСС, колонны автобусов следуют к пункту пропуска "Джлеб". Они должны вернуть сирийцев к населенные пункты Халидие, Эль-Амара, Пальмира, Мхин, Эль-Карьятейн, в пригороды Дамаска, Хомса и Алеппо. При этом от США не поступило ответа о разрешении прохода гуманитарной колонны и гарантий обеспечения ее безопасности.

По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергея Соломатина, за прошедшие сутки была проведена гуманитарная акция, в ходе которой жители населенного пункта Арамо провинции Латакия получили 500 продовольственных наборов.

Лагерь "Эр-Рукбан" находится на территории, подконтрольной США. Беженцы там испытывают нехватку продовольствия и медикаментов, напоминает "Россия 24".