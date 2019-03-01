"Йокерит" впервые в серии обыграл московское "Динамо"

В Континентальной хоккейной лиге продолжается первый раунд плей-офф. В Западной конференции хельсинкский "Йокерит" в овертайме одержал победу над московским "Динамо". Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей шайбу забросил Пекка Йормакка (33-я минута). А победу команде принес Сакари Маннинен, который оформил дубль (56-я и 66-я). У проигравших отличились Владимир Брюквин (30-я) и Иван Игумнов (36-я).

"Йокерит" прервал серию из 13 поражений в матчах с "бело-голубыми". Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Динамо". Четвертый матч пройдет 3 марта в Москве.