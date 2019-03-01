В дагестанском селе загорелись два десятка частных домов

В дагестанском селе Тисси-Ахитли загорелось сразу 20 домов. Площадь пожара составляет 2 500 квадратных метров. Все дома — частные.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, огонь быстро распространился из-за плотной застройки. Село находится в Цумадинском районе Республики Дагестан.

Сведений о пострадавших нет. В селе проводится эвакуация жителей, некоторые из них помогают тушить пожар. Глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, рассказал, что в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа – 12 человек, — три единицы техники и около 1000 местных жителей, почти половина населения района.

Так как загоревшееся село находится в труднодоступном месте, люди вынуждены носить воду из ближайшей реки, которая находится примерно в километре от места пожара. Участники ликвидации возгорания выстроились в 10 рядов, чтобы передавать воду для тушения.